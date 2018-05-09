林道遠新店開張 大哥大張菲當鎮店之寶

2018年05月09日 13:06 中時 洪秀瑛

阿竿（右起）、林道遠、錢君仲因拍戲成為哥兒們。（民視提供）

王瞳趁拍戲空檔「交觀」。（民視提供）

林道遠最近雙喜臨門，不但女兒「Q比」4月剛出生，副業也有新突破，繼猛嘎海鮮燒烤後，又與友人合資200萬經營炸物料理「炸嘎」。剛開張不久，因股東和張菲是重機車友，所以張菲日前特地抽空前往站台，林道遠圈內好友王瞳、艾成等人也常去光顧，他已練就一手炸物功力。

30歲的林道遠，笑說在事業跟家庭都十分圓滿，這次選擇在西門町電影院旁開炸物小店，除了自己親自下廚、更在櫃檯捲起衣袖親自為客人服務，展現親和一面。

曾和他一起拍《新兵日記》的好友阿竿跟錢君仲向民視《幸福來了》告假，帶了好兆頭的鳳梨及橘子跟林道遠祝賀，他們說看到林道遠在「猛嘎」的用心就知道第二家店「炸嘎」生意一定興隆。阿竿搞笑說，其實自己是拿水果來換雞排，錢君仲也招認自己肖想很久，託阿竿的福才一起來蹭炸物吃。

林道遠花費一年時間籌備新店，他說自己對食材很講究，因為自己愛吃，所以也想讓客人吃到好吃的，加上對一般的鹹酥雞可能在食材存放沒有注意，所以特地訂蛋糕冰箱讓客人看得到食材，也顧得到品質，「光試吃就胖了3公斤，加上對炸物沒有抵抗力，常常不小心就過量」。

他老婆婷婷上個月順利生女兒「Q寶」，林道遠說是女兒帶來幸運，讓他開幕至今，沒宣傳就有好口碑，許多顧客常在開店前就到店守候，讓他十分感動，直說自己顧好食材，客人都感受得到，加上食材是現點現做。

林道遠談起女兒，滿臉幸福，他現在營業的時間是晚上，加上工作夥伴都很上手，也認真在工作崗位上，讓他很放心，所以白天有更多時間可以陪小孩跟老婆，甚至晚上收工就去月子中心陪老婆過夜，讓林道遠說開店還可以兼顧演藝事業及家庭生活，真的是很幸福。

他感性表示，會如此拼命也是因為單親家庭長大，又是爺爺奶奶隔代撫養長大，希望老婆及小孩不要再像他一樣過苦日子，所以在老婆生第二胎前做了規劃，現在只希望趁自己年輕能多打拼，期許自己的店持續開分店，給家人幸福生活。

(中時 )