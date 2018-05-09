NBA》四巨頭94分 勇士捕殺鵜鶘連4年闖西區決賽

2018年05月09日 13:03 中時電子報 黃邱倫

勇士四巨頭今天聯手發飆，卓雷蒙格林準大三元，史提芬柯瑞、杜蘭特與克雷湯普生都砍進超過20分，四人合計攻下94分，金州大軍113比104、4比1輕鬆捕殺鵜鶘，連續4年闖進西區決賽，接下來將與火箭爭奪總冠軍賽門票。

杜蘭特24分、6籃板、7助攻，勇士四巨頭合計攻下94分，輕鬆擊敗鵜鶘。(美聯社)

勇士此役雖然在最擅長的三分外線熄火，27投僅中7，但四大巨頭的手感都非常燙，尤其是柯瑞的16投10中，攻下全隊最高28分，外加7籃板、8助攻，杜蘭特貢獻24分、6籃板、7助攻，克雷湯普生23分、6籃板、3助攻，卓雷蒙格林19分、14籃板、9助攻、3抄截、2阻攻，只差1次助攻就能完成大三元。

卓雷蒙格林賽後受訪時表示，原本在最後1分40秒的時候是想要傳給杜蘭特得分，希望這球能幫助自己完成大三元，沒可惜時機不對，只能由自己出手，沒想到卻在進攻時間結束前投進了這球。

卓雷蒙格林的一球相當關鍵，因為勇士從本來23分領先優勢被對手連追帶趕的縮小至7分差距，而格林拆炸彈的這顆球，幫助勇士穩住陣腳，也澆熄了鵜鶘的反撲氣焰。

鵜鶘「一眉哥」安東尼戴維斯勇冠三軍，34分、19籃板、4阻攻，哈勒戴繳出27分、10籃板、11助攻「大三元」成績單，可惜板凳戰力太過薄弱，最終只能俯首稱臣。

(中時電子報)