國軍報稅免奔波　新北行動報稅服務開跑

新北市民政局9日在關渡地區指揮部後山營區舉辦「行動報稅服務」，由稅務專員到營區駐點，讓國軍弟兄免離營、免請假即可輕鬆報稅。（蔡瀚霆翻攝）

友善列印
中時
蔡瀚霆

「為感謝國軍辛勞，民政局在5月綜所稅申報季節，特別結合國稅局與稅捐處等單位，啟動行動報稅服務。」民政局兵役勤管科賴小萍科長表示，由稅務人員進入營區，直接協助官兵使用自然人憑證或健保卡進行報稅，現場稅務人員可即時回應報稅問題，讓報稅不再卡關。

5月份為國人申報綜合所得稅季節，軍人常常必須請假離營，才能報稅，為此，新北市民政局9日在關渡地區指揮部後山營區舉辦「行動報稅服務」，由稅務專員到營區駐點，讓國軍弟兄免離營、免請假即可輕鬆報稅。

來到現場，國軍弟兄除了綜所稅申報外，國稅局也宣導行動支付繳稅，還有提供地價稅、房屋稅等地方稅的諮詢及節稅妙招。賴小萍說，今年《納稅者權利保護法》上路，對於每戶每人有16.6萬元基本生活費不用課稅的規定有疑惑時，也可透過行動報稅服務的專人了解。

參加行動報稅的關指部少尉陳先生說，每年在報稅期間，常因為部隊出任務而沒時間報稅，到了5月底國稅局的報稅民眾又大排長龍。民政局推出的行動報稅服務，直接請稅務人員到部隊進行第一線的服務，既省時又省錢相當便利。

今年行動報稅服務4場皆在關指部營區，前兩場於5月9日分別在后山營區及前山營區舉辦，接下來5月10日上午在新店東營區及5月23日下午在淡水營區舉辦。

(中時 )

LINE熊大藍牙喇叭開賣 母親節購…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。