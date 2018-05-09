國軍報稅免奔波　新北行動報稅服務開跑

2018年05月09日 13:24 中時 蔡瀚霆

「為感謝國軍辛勞，民政局在5月綜所稅申報季節，特別結合國稅局與稅捐處等單位，啟動行動報稅服務。」民政局兵役勤管科賴小萍科長表示，由稅務人員進入營區，直接協助官兵使用自然人憑證或健保卡進行報稅，現場稅務人員可即時回應報稅問題，讓報稅不再卡關。

5月份為國人申報綜合所得稅季節，軍人常常必須請假離營，才能報稅，為此，新北市民政局9日在關渡地區指揮部後山營區舉辦「行動報稅服務」，由稅務專員到營區駐點，讓國軍弟兄免離營、免請假即可輕鬆報稅。

來到現場，國軍弟兄除了綜所稅申報外，國稅局也宣導行動支付繳稅，還有提供地價稅、房屋稅等地方稅的諮詢及節稅妙招。賴小萍說，今年《納稅者權利保護法》上路，對於每戶每人有16.6萬元基本生活費不用課稅的規定有疑惑時，也可透過行動報稅服務的專人了解。

參加行動報稅的關指部少尉陳先生說，每年在報稅期間，常因為部隊出任務而沒時間報稅，到了5月底國稅局的報稅民眾又大排長龍。民政局推出的行動報稅服務，直接請稅務人員到部隊進行第一線的服務，既省時又省錢相當便利。

今年行動報稅服務4場皆在關指部營區，前兩場於5月9日分別在后山營區及前山營區舉辦，接下來5月10日上午在新店東營區及5月23日下午在淡水營區舉辦。

(中時 )