夢幻台中花博─豐原葫蘆墩「大地調色盤」9月亮相

2018年05月09日 13:59 中時 陳世宗

2018台中花博豐原葫蘆墩第5區基礎佈展工程進入完工階段，核心主軸「遊藝花源」結合現地水域景觀和地景藝術創作，以親子家庭族群為目標；水利局長周廷彰說，該局將葫蘆墩打造如同「大地調色盤」般的夢幻場域，預計今年9月試營運。

周廷彰指出，第5區每個創作構成皆以現地環境為重要元素，透過擬人轉化描繪出自然生態不同表情，不只是建構一處因應花博展期的臨時花園，也不單是在地居民的「後花園」；而是打造一處讓人們與生態萬物共生的藝術空間。透過「大地調色盤」地景藝術與植栽景觀，將可感受葫蘆墩圳的豐沛水源及大地蘊養生命的力度，教育孩子們體驗與自然和諧共存的美好。

第5展區策佈展共有4處地景創作，作品皆象徵自然生命的不同姿態。水利局表示，水面上的地景創作「浮花映月」代表「水生」，呼應「水源蘊養萬物」的策展理念；湖心小島的「波光莢影」，為一處觀景平台，傳遞「島嶼」的生命力與接納外來事物的可能性。

周廷彰說，包覆橋面的「蝶舞風姿」則像「蛻變」中的蝴蝶，在動態的過程展露光彩；「豐蕊織間」因應第5區以親子家庭為目標族群的設定，是本區地景創作的最大亮點，規畫以花卉色彩的編織網模擬花瓣，形成一處可隨意攀爬和穿梭的場域。

周廷彰強調，尤其以參觀者的視角往中間仰視時，能看到數個模擬花蕊的風動球裝置隨風轉動，增添更多元的花博特色。

(中時 )