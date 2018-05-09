段宜康：不管年底選輸選贏 柯文哲一定會選2020

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民進黨2018是否禮讓台北市長柯文哲仍未決定，外界也質疑近來的徵詢動作是「玩假的」。對此，綠委段宜康今在廣播節目上斬釘截鐵地說，民進黨內啟動徵詢程序就代表是自提人選，否則豈不是讓接受徵詢的人難看？段也數度強調，沒有再禮讓柯文哲的空間，也不可能開放參選，但不論柯年底選書或選贏，研判柯都會參選2020總統。

段宜康形容，民進黨啟動市長徵詢，不是上菜市場買菜問「高麗菜一斤多少錢？」絕不可能徵詢過後認為沒有適合人選，就不提名人。針對外界質疑選對會成員在1日密會柯文哲，外界多批評仍與柯曖昧不清，段則緩頰認為不需要批評，表示4年前民進黨要求選民支持柯，但現在極可能與柯展開廝殺，難道不需要瞭解柯的想法嗎？

外界認為柯文哲年底當選台北市長就不會選2020總統，段宜康分析，不論柯文哲2018是否當選，他都會選2020。

主持人周玉蔻追問「民進黨不禮讓，最後柯文哲打敗藍綠成為第一強，那民進黨2020還需要選嗎？」段則說，柯文哲打敗藍綠，也僅止於台北市，因為台北市長這麼多人，有幾個人當了總統，「我們會怕郝龍斌選總統嗎？」

被問及行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊是否可能是台北市長人選？段宜康說，如果總統蔡英文評估，可以找到第二個行政院長是跟賴一樣能擋在她前面，而且還能稍微撐高支持度，且賴本人也有意願才有可能。

不過段宜康也說，賴清德選台北市，意味著要更換行政院長，「這是某些人推動此事的原因，就會有位置空下來」。

至於陳菊選北市地可能性，段則說，陳菊當秘書長還被批評「沒有做好做滿」，離開高雄市長位置還不到一個月，如果又去選台北市長，這不是把高雄市民當笑話嗎？強調並不可能。

(中時 )

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