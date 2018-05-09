替換米格29 傳馬來西亞欲買梟龍戰機

目前是巴基斯坦空軍主力戰機之一的梟龍戰機。（圖/巴基斯坦空軍）

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中時電子報

據《外交家》雜誌（The Diplomats）報導，馬來西亞空軍以低廉的價格採購18架新型戰機、替換逐漸老化的米格-29戰機（Mig-29），先前傳出馬國考慮的選項，包含俄羅斯米格35（Mig-35）、瑞典紳寶（SAAB）的獅鷲戰鬥機（JAS-39C/D Gripen）等。目前可能殺出一個程咬金- 梟龍戰機（JF-17），成為馬來西亞空軍的新選擇之一。

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報導中指出，先前在馬來西亞舉辦的國防展覽上，馬國與巴基斯坦就梟龍戰機採購方案，進行了初步的商議。除了看中其功能外，最重要的一點，很可能還是其低廉的價格吸引了馬來西亞。巴基斯坦工作人員透露，每架梟龍的售價約為2,500萬美元（約7.47億台幣），比其他選項都更加廉價。

巴基斯坦空軍現役的梟龍戰機。（圖/巴基斯坦空軍）

由成都飛機與巴基斯坦合作研製，暱稱為「梟龍」的單座輕型多用途戰機，巴國官方命名為「JF-17雷電」。梟龍2003年首次試飛、2007年交付巴基斯坦空軍，除巴國空軍裝備外，緬甸空軍亦有數架服役。由於是合資研製，梟龍使用的引擎分為俄羅斯克里莫夫設計局RD-93發動機或大陸自製的泰山發動機，裝載一具GSh-23機炮、擁有7個飛彈掛載點，可掛載多款如AIM-9響尾蛇飛彈等武器。

馬來西亞皇家空軍現役主力戰機群，除了將退役的米格29外，還有波音（Boeing）的F/A-18「大黃蜂」戰機（F/A-18D）和俄羅斯製造的蘇愷30戰機（Su-30MKM）兩種。但雖然風聲已傳開，可截至目前為止，馬來西亞官方和巴基斯坦始終並未證實此事，也讓外界持續保持存疑的態度。

(中時電子報)

文章來源：Will Malaysia Buy Pakistan’s JF-17 Fighter Jet?

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