國家利益：蘇-35加入解放軍 將成台灣惡夢

中國多型戰機3月戰巡南海，圖為俄製蘇-35戰機的身影。（新華社）

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中時電子報

俄製蘇-35「側衛-E」（Flanker-E）已進入中共空軍服役，這款先進4代戰機將使解放軍空中戰力大增，並可能在南海或台海發揮良好的功效。

「蘇-35是多用途戰鬥機，具備制空作戰和對地、海面目標精確打擊能力，」中國大陸國防部新聞發言人吳謙4月26日證實，「目前，該型戰機已列裝部隊。」

而《國家利益》（The National Interest）網8日指出，蘇-35將大大提高解放軍在南海或台海的戰力。

據環球網4月23日報導，解放軍空軍4月出動包括蘇-35在內的多型多架戰機，展開海上方向實戰化軍事訓練，「錘煉提升維護國家主權和領土完整的能力」。吳謙坦承，解放軍繞島巡航，繞的當然就是台灣，而大陸採取的一系列行動，針對的就是島內「台獨」勢力及相關活動。

分析指出，除了殲-20隱形戰機外，蘇-35可是說是解放軍最強的戰機。儘管北京2月宣布，殲-20正式列裝空軍作戰部隊，向全面形成戰力邁出重要的一步，然而要徹底發揮戰力，還需假以時日。

更重要的是，如果蘇-35武裝的是如霹靂-15等遠程空對空飛彈，可以用來攻擊美國空中加油機，還有如E-3空中預警機全天候空中預警機（AWACS）等在太平洋執行任務至關重要的支援作戰機。

霹靂-15飛彈2018年可望服役，時任美國空軍作戰司令部上將的卡萊爾（Hawk Carlisle）2015年曾指出，這很值得美國空軍關切。

霹靂-15超視距空對空飛彈是一款中遠程飛彈。射程可高達150公里，不僅對大多數戰機構成嚴重威脅，也對轟炸機和空中加油機等後方目標也構成一定威脅。分析指出，蘇-35戰機入列解放軍，大幅提升了空中戰力，萬一爆發衝突，也將令美國更頭疼。

(中時電子報)

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文章來源：Why Russia's Su-35 (Now in China's Air Force) Could Be Taiwan's Worst Nightmare

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