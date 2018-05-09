洪秀柱籲民進黨北市提名 別老靠無黨撐場面

2018年05月09日 14:12 中時 林宏聰

國民黨主席吳敦義打算邀歷任主席組「中央助選團」輔選，前主席洪秀柱9日搶先南下高雄，為黨籍市議員參選人打氣，洪秀柱笑說，就算不邀她，她也會「主動送上門」；談及台北市長選情，她認為民進黨應該提名人選，「怎能永遠提不出人，靠無黨撐場面？」

洪秀柱9日南下高雄，為議員黃柏霖、許崑源及新人蔡武宏、朱挺玗、王鐘賢加油打氣。拜會前任高市議長許崑源時，洪秀柱表示，這次高雄議會藍營過半相當重要，甚至比市長選舉重要，她還指著二度問鼎議長寶座的許崑源說：「他才是那隻（拉抬選情的）母雞！」

媒體問她對台北、新北選情的看法，洪秀柱說，台北市選情複雜，民進黨與柯文哲之間有某種程度牽扯，她認為民進黨應該提名，不能永遠靠無黨撐場面，尤其姚文智、呂秀蓮明確表態說要選，民進黨不提名如何對他們交代？

她也力挺獲得國民黨提名的丁守中，他孜孜矻矻蹲點24年，光憑這個毅力就不得了，有人說丁守中年紀大，請問對手蘇貞昌年紀多大？還不是選新北市長？「不怕不識貨，只怕貨比貨，一比下去大家就心知肚明了！」

洪秀柱也評估，新北市選情很明朗，國民黨有信心，但不能掉以輕心，因為民進黨「奧步」很多，無所不用其極，屆時中央資源也會投入，國民黨必須一步一腳印，小心謹慎。

她更痛批民進黨政府全面封鎖，讓國民黨連一點資源都沒有，現在向企業界募款很困難，哪個企業敢支持國民黨，就被點名做記號，「比以前還要威權的時代來臨了」；她直言，這次選舉國民黨會很辛苦，唯有選出好成績，才能讓當局知道民心所向。

洪秀柱也稱讚角逐高雄市長提名的韓國瑜接地氣，說他講話有南部人的「氣口」，大家聽得下去，「有些人學問很好，但過度斯文，講話讓人聽不懂也沒辦法」；但洪秀柱強調沒有特別指涉誰，只是在強調選舉的人必須深入淺出，用簡單的語言表達想法，是很深的藝術。

(中時 )