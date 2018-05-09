沒校長非教部責任 台大教師：蔡政府不顧台大死活

2018年05月09日 14:13 旺報 李侑珊

教育部長吳茂昆再度失言，聲稱台大未來至少1、2年沒有校長，「那不是教育部的問題」，此言一出，引起台大師生憤怒，不只強烈批評教長不負責任，更有台大教授反問總統蔡英文，身為台大校友，卻在此刻縱容教育部長胡亂放話，並未出來主持公道，這不只是不顧台大死活，選出沒有高度的教育部長，宛如葬送台灣高教發展。

國教行動聯盟召集人、台大應力所教授王立昇表示，對於吳茂昆在立法院教文會的一席發言，「非常的憤怒，說出這樣無厘頭的話，不知道該怎麼罵！」教育部擁有推動高等教育、培育人才、國際競爭力的責任，而台大作為高教龍頭，「教育部長怎麼會說出，如此不顧台大死活的話？」

王立昇說，吳茂昆上任以來，各界批評不斷，眼看外界喊話與攻擊聲浪，對吳都沒有造成壓力，王立昇因此反問蔡總統：「您同樣也是喝台大奶水長大的校友，如今卻不顧台大死活」，找來沒有責任感、沒有高度的人擔任教育部長。

台大化學系助理教授徐丞志則說，教育部現在的立場，即為「你跟我們理念不同，你就走吧！」而教育部長的想法是「台大所有的問題，都是自己的問題」，才會出來帶頭放話，可見根本無心發展高教，更無心將頂尖大學推往國際，言行呈現高度不負責任。

一名曾任行政主管的台大教授批評，「真是不可思議，從沒看過這麼冷血的教育部長」，從吳茂昆的言論還有政府的作為來看，可以發現政府是蓄意摧毀台灣的龍頭大學，最後終將摧毀的是台灣高教。

台大政治系大一生李博華則說，教育部上周行文給台大，通篇公文的重點，在於教育部強調有管轄大學的權力，卻沒有明文列出大學如何、為何受到教育部監督；此外，台大沒有校長，對台大帶來很沉重的傷害，校務無法推動，而遴選委員會耗時一年多的時間，才選出新校長，如今教育部卻以不清不楚的說法，要求台大退回校長遴選案，政府的目的只有一個，就是要台大承認：「我放棄，我承認錯了」

(旺報 )