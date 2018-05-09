基層喊陳菊可選北市 陳明文：都有聽到啊

2018年05月09日 14:21 中時 曾薏蘋

民進黨今中午召開選對會，被媒體問到，基層覺得總統府秘書長陳菊可以參選、拿到深綠淺綠的票，這些聲音你們有聽到嗎？選對會召集人陳明文表示，「都有聽到啊，每天都在了解掌握這些訊息，社會氛圍，我們都了解，但目前沒有討論。」

蔡英文總統今沒出席中常會，原本代理黨主席的黨團總召柯建銘也卡在立法院，臨時改由陳明文為代理黨主席；陳明文說，下週選對會才會開始整理所有徵詢情況，整理出結果，週三在選對會報告並討論後做出結論；若討論到自提，才會進一步談到人選。

被問到，現在禮讓這個選項沒有排除？陳明文強調，目前方案沒有定，包括合作以及民進黨自提人選，選對會還是持續在徵詢。

陳明文指出，選對會今天是聽取和前副總統呂秀蓮、立委姚文智、前台南縣長蘇煥智見面的內容，他們簡單跟所有選對會委員報告，讓大家瞭解談話的內容，以及這三人希望選對會了解的事情，因此基本上，今天選對會沒有什麼特別討論。

媒體詢問，國民黨說他們最怕的是賴清德，會不會徵召賴？陳表示，今天到現在為止，只是在討論方案，還沒討論到人選的問題，現在就是從有意參選的參選人先去徵詢，明天再跟地方里長、後天跟議會黨團座談，整個程序走完後，下周三才會真正討論，到底要禮讓還是自提，目前都還在徵詢的程序，沒有進一步的情況。

媒體追問，賴院長有在選項中嗎？陳明文說，現在沒有談到人，這點應該清楚；至於以後會把沒有表態參選的人列入考慮嗎？陳明文表示，他們會把方案討論出來後，若討論到自提，才會進一步談到人選。

被問到禮讓這個選項現在有沒有排除？陳明文說，目前方案沒有定，包括合作以及民進黨自提人選，還是持續在徵詢，至於還會再去找台北市長柯文哲？陳明文表示，現在就不知道。

(中時 )