基層喊陳菊可選北市 陳明文：都有聽到啊

友善列印
中時

民進黨今中午召開選對會，被媒體問到，基層覺得總統府秘書長陳菊可以參選、拿到深綠淺綠的票，這些聲音你們有聽到嗎？選對會召集人陳明文表示，「都有聽到啊，每天都在了解掌握這些訊息，社會氛圍，我們都了解，但目前沒有討論。」

蔡英文總統今沒出席中常會，原本代理黨主席的黨團總召柯建銘也卡在立法院，臨時改由陳明文為代理黨主席；陳明文說，下週選對會才會開始整理所有徵詢情況，整理出結果，週三在選對會報告並討論後做出結論；若討論到自提，才會進一步談到人選。

被問到，現在禮讓這個選項沒有排除？陳明文強調，目前方案沒有定，包括合作以及民進黨自提人選，選對會還是持續在徵詢。

陳明文指出，選對會今天是聽取和前副總統呂秀蓮、立委姚文智、前台南縣長蘇煥智見面的內容，他們簡單跟所有選對會委員報告，讓大家瞭解談話的內容，以及這三人希望選對會了解的事情，因此基本上，今天選對會沒有什麼特別討論。

媒體詢問，國民黨說他們最怕的是賴清德，會不會徵召賴？陳表示，今天到現在為止，只是在討論方案，還沒討論到人選的問題，現在就是從有意參選的參選人先去徵詢，明天再跟地方里長、後天跟議會黨團座談，整個程序走完後，下周三才會真正討論，到底要禮讓還是自提，目前都還在徵詢的程序，沒有進一步的情況。

媒體追問，賴院長有在選項中嗎？陳明文說，現在沒有談到人，這點應該清楚；至於以後會把沒有表態參選的人列入考慮嗎？陳明文表示，他們會把方案討論出來後，若討論到自提，才會進一步談到人選。

被問到禮讓這個選項現在有沒有排除？陳明文說，目前方案沒有定，包括合作以及民進黨自提人選，還是持續在徵詢，至於還會再去找台北市長柯文哲？陳明文表示，現在就不知道。

(中時 )

洪秀柱籲民進黨北市提名 別老靠… 丁守中拜會議會國民黨團 假想敵…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。