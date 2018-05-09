花蓮震災善款這樣花挨批拚選舉 縣府回應

2018年05月09日 14:28 中時 許家寧

議員抨擊縣府動員全縣各村里民眾，用善款選舉造勢。（許家寧翻攝）

莊枝財稱縣府要求縣內177個村里都要派出10人參加活動領便當。（許家寧翻攝）

花蓮縣議會開議，會場砲聲隆隆，綠營議員莊枝財質疑縣府日前在花蓮小巨蛋舉辦「花蓮震災感恩餐會」，席開300桌並動員全縣各鄉鎮鄉親吃吃喝喝，不但有選舉造勢之嫌，花了200多萬元經費卻要震災善款買單，痛斥「善款有人這樣花﹖」

縣府行政暨研考處長林金虎澄清，活動是向各界捐款與救災有功民力，在震災期間辛勞付出致上謝意，因此未通知任何民代，至於徐榛蔚則是以「縣長夫人」身分獲邀，強調該筆預算縣府雖向0206震災善款監督委員會申請支付，倘若遭拒縣府也會編列預算支應。

縣府澄清徐榛蔚以縣長夫人身分獲邀，但被出示照片打臉。（許家寧翻攝）

民進黨議員莊枝財質疑活動沒招標，擺明要用善款買單。（許家寧翻攝）

莊枝財指出，花蓮震災善款收了26億元，之前就因用途引發爭議造成民眾退款，這次更誇張！4月30日縣府舉辦「0206震後感恩大會暨餐會」，會後席開300桌及700個便當宴請民眾，質疑縣府「先斬後奏」，吃飽喝足後，帳單卻有意向善款委員會申請支付。

莊枝財指出，縣府還通令全縣177個村里都要派出十人參加，當天縣長傅崐萁與紅十字會總會長王清峰、捐出善款的鴻海、台塑等企業代表風光走進會場，接受現場上千名動員民眾、縣府人員掌聲，但是卻不見花蓮震災善款監督委員會召集人張善政出席。

莊枝財還說，震災感恩大會花了90幾萬、會後餐會花了100多萬，但活動竟然只有通知有意參選下屆縣長的立委徐榛蔚參加，他和蕭美琴等民代全沒收到通知，痛批縣府拿善款來拚自己的選舉造勢，活動沒招標，經費卻要以善款或公務預算支付，實在不合理！

(中時 )