丁守中拜會議會國民黨團 假想敵只鎖定柯P

國民黨台北市長參選人丁守中今中午拜會議會國民黨團，高呼「丁丁凍蒜」口號，展現十足團結力。（陳燕珩攝）

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國民黨台北市長參選人丁守中今中午拜會議會國民黨團，徵詢黨內議員意見，強調之後要打「團體戰」，與議員問政方向結合，找出大議題共同作戰。談到選戰如何布局，丁表示，等民進黨態勢明朗，策略會不一樣，目前假想敵只鎖定柯文哲，他認為近期民進黨放風聲要提自己人，只是想對柯施壓。

丁守中上周初選出線後，今與市黨部主委黃呂錦茹一同參加議會國民黨團大會，除了議長吳碧珠出國、議員陳重文請假，其餘23名議員全數出席，給足丁面子。就連初選與丁廝殺激烈的鍾小平也現身，與丁「握手言和」，還帶領議員高呼「丁丁凍蒜」口號，展現團結力。

丁守中說，會中議員給了很多建議，包括之後在各選區與議員共同造勢，一起在議會開記者會等，會努力與議員配合。尤其很多議題與雙北相關，攸關民眾權益，未來會鎖定這些大議題推動。

至於，近期內選戰會怎麼打？丁守中說，現在選情態勢不明朗，等民進黨提名底定，看是兩組捉對廝殺或三足鼎立，狀況會很不一樣，目前還是只鎖定柯文哲為假想敵，儘管民進黨頻傳出自推人聲浪，但他認為，那只是放空氣給柯文哲施壓，最終還是會禮讓。

黃呂錦茹則說，今天她與向黨中央高層討論，大家都認為現在丁守中主打的議題，必須貼近議員的問政，同時要好好檢討柯文哲施政，像是針對五大弊案等議題主動攻擊，黨內議員也可協助攻防，一起打團體戰。

她還說，上周公布初選民調結果，黨內稱與柯文哲五五波，這是較保守的說法，其實丁守中的民調都贏柯文哲，所以國民黨一定要有信心，團結起來贏回台北。

(中時 )

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