管爺能否再選校長 教部說法又變 柯志恩：把人民當白痴？

2018年05月09日 14:37 中時電子報 簡怡欣

教育部要求台大重啟校長遴選作業，但對於管中閔能否再參選，教育部長吳茂昆原堅稱不可以，但今天突在立院改口，指管能否參選，由遴選委會決定。立委柯志恩今在臉書指出，光是一個管中閔可否再參加遴選，一個教育部說法就變、變、變！「難道做出白痴政策的人，真把人民當白痴耍弄？」部長閃躲得了今天，卻逃不過全民與歷史的審判！

她指出，上(4)月27日教育部次長林騰蛟說管中閔仍未被排除資格；當日吳茂昆明確表示，管中閔兼職違法，且諮詢小組已提管中閔不能參選的法律意見。不過，今天吳茂昆出席教委會時，又改口說管能不能再選，由校長遴選委員會決定，她質疑，怎知這不是另一個陷阱，誘騙台大重啟遴選？

柯志恩說，即使管中閔願意再參加遴選，難保教育部不會再來「卡管」第二部曲？雖然重啟遴選與否，還有待台大5月12日召開臨時校務會議討論，各界只有尊重。但這非管一人權益或台大一校被踐踏的問題，而是所有大學要不要集體屈服的問題，台大若輸了，大學自主的精神也死了！

吳茂昆今表示，台大校長遴選委員有權決定是否接受管中閔再參選，「與教育部沒什麼關係」。對此，柯志恩認為，台大校長因政治干預難產一百多天，教育部既是始作俑者，又是編導這場爛戲的政治黑手，面對社會的質疑，顯現出來的面目卻是如此傲慢蠻橫！

她表示，依法依理，台大該做都做了，但教育依然不認帳，擺出來的態度就是「不准管中閔當校長！」如果台大敢和教育部對抗，推延下去，校方後果自負，責任不在教育部。如此毫無同理心的部長，如何贏得教育界的尊敬？她痛斥，有此教長，真是台灣教育的不幸！

(中時電子報)