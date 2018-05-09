接軌AI好年代 科技部打造學研合作新視野

科技部長陳良基。（國研院提供）

友善列印
旺報
科技部推動「物聯網感測器服務平台」與「前瞻智慧型機器人模組開發與系統整合」專案計畫，今（9）日舉辦專案計畫聯合成果展，科技部長陳良基出席。（國研院提供）

科技部為建構台灣新世代AI智慧生活，補助學術界及國家實驗研究院推動「物聯網感測器服務平台」與「前瞻智慧型機器人模組開發與系統整合」專案計畫，今（5/9）日舉辦專案計畫聯合成果展，邀請30多家國內外技轉廠商與創投公司，一同見證以產品化為目標所研發的物聯網感測器元件，以及智慧機器人關鍵模組與整合的研發成果，以達成科技部所揭橥「小國大戰略」之科研目標。

物聯網IoT的運作架構分為感知層、網路層與應用層，感知層是由各種功能的感測元件整合而成，而無線感測器所建構的感知雲（Sensor Cloud），也是網路層重要的一環，在物聯網扮演關鍵的角色；另一方面，感測器也是建構機器人完整環境感知能力的關鍵元件，故發展多元感測器，亦可提升機器設備的智慧化效益。

本次聯合成果展由全台17所大學、44組學界團隊（詳見附件檔）一同參與，開發應用領域包含：穿戴式裝置與個人照護；虛實融合系統；車聯網；物流追蹤；室外空氣品質偵測；AI智慧工具機；AI智慧民生用品製造；智慧機器人感測、決策與驅動模組等八大領域，藉以打造台灣新世代智慧科技，同時加速我國傳統產業成為全球AI零組件與AI系統之關鍵供應商。

「物聯網感測器服務平台專案計畫」係由科技部工程司暨國研院攜手業界共同推動，由國研院轄下儀器科技研究中心、國家晶片系統設計中心、國家奈米元件實驗室聯合建構感測器原型服務平台，並由儀科中心負責計畫辦公室的運籌帷幄。本年度「物聯網感測器」成果展示的22個感測器研發團隊中，已有4組穿戴式裝置與個人照護計畫開發之感測器模組，成功取得教學醫院與長照機構的臨床試驗許可，預計在兩年內量產並在台上市。同時，物流追蹤感測模組與智慧機械精密定位模組亦皆獲得國內知名廠商試用，目前準備進行試量產功能驗證。

另外，「物聯網感測器服務平台」的「智慧機械聯網」分項計畫目標為串聯學術界加工設備，使其製造資訊透過平台達成共享與協同服務之效。為整合與建置此一跨域、跨界型之「智慧機械聯網服務平台」，來自北中南的7個智慧機械聯網團隊，將共同發表聯網成果，期待透過設備服務的共享模式，可為台灣機械製造教育帶來翻轉契機。

「前瞻智慧型機器人模組開發與系統整合」計畫由科技部工程司自動化學門召集人清華大學葉哲良教授擔任計畫總主持人，本年度有15組智慧型機器人研發團隊參與發表研究成果，將學界研發技術導入業界開發機器人之關鍵模組，以提升工業用機械手臂、醫療機器人、健康照護機器人等的技術與智慧水平，提升產品價值與競爭力。

(旺報 )

美到想收藏！中華郵政推書信組 … 貼心五月送健康 中國附醫辦中風…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。