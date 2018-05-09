接軌AI好年代 科技部打造學研合作新視野

2018年05月09日 14:30 旺報 李侑珊

科技部推動「物聯網感測器服務平台」與「前瞻智慧型機器人模組開發與系統整合」專案計畫，今（9）日舉辦專案計畫聯合成果展，科技部長陳良基出席。（國研院提供）

科技部為建構台灣新世代AI智慧生活，補助學術界及國家實驗研究院推動「物聯網感測器服務平台」與「前瞻智慧型機器人模組開發與系統整合」專案計畫，今（5/9）日舉辦專案計畫聯合成果展，邀請30多家國內外技轉廠商與創投公司，一同見證以產品化為目標所研發的物聯網感測器元件，以及智慧機器人關鍵模組與整合的研發成果，以達成科技部所揭橥「小國大戰略」之科研目標。

物聯網IoT的運作架構分為感知層、網路層與應用層，感知層是由各種功能的感測元件整合而成，而無線感測器所建構的感知雲（Sensor Cloud），也是網路層重要的一環，在物聯網扮演關鍵的角色；另一方面，感測器也是建構機器人完整環境感知能力的關鍵元件，故發展多元感測器，亦可提升機器設備的智慧化效益。

本次聯合成果展由全台17所大學、44組學界團隊（詳見附件檔）一同參與，開發應用領域包含：穿戴式裝置與個人照護；虛實融合系統；車聯網；物流追蹤；室外空氣品質偵測；AI智慧工具機；AI智慧民生用品製造；智慧機器人感測、決策與驅動模組等八大領域，藉以打造台灣新世代智慧科技，同時加速我國傳統產業成為全球AI零組件與AI系統之關鍵供應商。

「物聯網感測器服務平台專案計畫」係由科技部工程司暨國研院攜手業界共同推動，由國研院轄下儀器科技研究中心、國家晶片系統設計中心、國家奈米元件實驗室聯合建構感測器原型服務平台，並由儀科中心負責計畫辦公室的運籌帷幄。本年度「物聯網感測器」成果展示的22個感測器研發團隊中，已有4組穿戴式裝置與個人照護計畫開發之感測器模組，成功取得教學醫院與長照機構的臨床試驗許可，預計在兩年內量產並在台上市。同時，物流追蹤感測模組與智慧機械精密定位模組亦皆獲得國內知名廠商試用，目前準備進行試量產功能驗證。

另外，「物聯網感測器服務平台」的「智慧機械聯網」分項計畫目標為串聯學術界加工設備，使其製造資訊透過平台達成共享與協同服務之效。為整合與建置此一跨域、跨界型之「智慧機械聯網服務平台」，來自北中南的7個智慧機械聯網團隊，將共同發表聯網成果，期待透過設備服務的共享模式，可為台灣機械製造教育帶來翻轉契機。

「前瞻智慧型機器人模組開發與系統整合」計畫由科技部工程司自動化學門召集人清華大學葉哲良教授擔任計畫總主持人，本年度有15組智慧型機器人研發團隊參與發表研究成果，將學界研發技術導入業界開發機器人之關鍵模組，以提升工業用機械手臂、醫療機器人、健康照護機器人等的技術與智慧水平，提升產品價值與競爭力。

(旺報 )