美《國防授權法》今開審 提出「政府一體化」策略抗陸

2018年05月09日 14:38 中時 王嘉源

美國之音中文網報導說，美國聯邦眾議院軍事委員會9日開始審議2019財年《國防授權法》（NDAA）草案，據提案的共和黨籍軍委會主席索恩伯里（Mac Thornberry）指出，為了抗衡大陸的作為並對美國的盟友及夥伴提出再保證，新草案規定美國須就如何對抗陸方提出一套「政府一體化」（whole-of-government）策略。美國國防部長馬提斯也敦促國會議員在法案中加強對外國投資監管的措施，以阻止大陸從美國獲取敏感科技的企圖。

索恩伯里在關於《國防授權法》草案（H.R. 5515, FY19 National Defense Authorization Bill）的摘要中指出，中共主政下的大陸正致力於削弱二次大戰之後建立的世界秩序，《美國國防戰略》即指出，大陸正使用「全國性（all-of-nation）長期戰略」，以及「運用軍事現代化、政治影響力活動及掠奪性經濟行為以脅迫周邊國家，以便重建有利於他們的印太地區秩序」。

索恩伯里說，為了抗衡大陸的作為並對美國的盟友及夥伴提出再保證，他提出的草案包括：規定美國必須就如何對抗陸方提出一套「政府一體化」（whole-of-government）策略；擴大美國在印太地區的海洋合作；支持美國與日本、澳大利亞及印度的軍事演習；增進安全合作以應對大陸在非洲、東南亞及其他地區崛起的影響力；支持改善台灣防衛能力；禁止美國政府機構使用華為或中興通訊公司所製造的有風險（risky）科技。

美國之音指出，草案第1242條款要求美國總統，必須在2019年3月1日前向國會相關委員會提交一份中國策略的書面報告，內容是如何採取「政府一體化」措施保障美國的利益，以對抗大陸的商業收購、政治影響力，以及對美國和其同盟、夥伴可能產生防衛與安全影響的地區、全球性軍事能力及存在。

至於台灣部分，新草案內容包含支持加強美台軍事合作、擴大聯合軍事訓練、對台軍售、安全合作、高層軍事交流及改善台灣自我防衛能力等條文。其中第1243條款規定，美國國防部長必須在與台灣對應官員協商下，針對如何強化及改革台灣軍隊進行全盤評估，尤其是台灣的後備部隊。評估必須包括如何加強美台雙邊合作、改善台灣自我防衛能力所擬定的建議。

條文說，在法案生效後一年內，美國國防部長必須在與國務卿協商後，向國會相關委員會提交評估報告、建議事項清單，以及計劃採取的行動。

先前的美國2018財年《國防授權法》也含有加強美台軍事關係的條文，包括規定國防部長必須在法案生效後6個月內，針對台灣提出的軍購需求向國會提交報告，以及表達「國會意見」的不具約束力條文，例如敦促美國邀請台灣參與「紅旗」等軍事演習、支持美台各軍種人員交流，以及考慮恢復美台軍艦互訪的可行性與可能性等。

另據路透報導，美國國防部長馬提斯4日致函眾院軍委會，也敦促在新《國防授權法》中擴大外國投資委員會（CFIUS）的權力。他在信中說，他支持外國投資，但同時認為，「國防部必須清醒地看到，我們的對手已經對我們現行法律法規弱點進行了研究，今天正在利用這些弱點。」美國的CFIUS負責審查在美國的外國投資，並阻止那些損害國家安全的交易。

馬提斯在信中說，大陸的產業政策強制合資企業轉移技術和相關支持，「這可能導致國家安全風險」。他還強調，國防部也支持「擴大對緊鄰軍事設施的房地產交易的審查範圍」。

一項獨立的、旨在限制大陸人士接觸美國敏感技術的CFIUS法案，已獲得兩黨的支持。美國國會議員希望該法案能協助管控大陸收購美國的高科技企業，特別是與大陸專注的機器人、電腦和電訊設備等有關企業。

2019財年《國防授權法》草案其他條款還包括，要求美軍太平洋司令部（Pacific Command）自2020年1月1日起，改名為美軍印太司令部（Indo-Pacific Command），以及要求美國國防部加強中文、韓文及俄羅斯文的語言及專業能力。

該《國防授權法》草案將新一年度的國防開支定為7170億美元。索恩伯里說，美國軍方正在不同方面受到挑戰，包括俄羅斯與大陸重新出現的競爭、伊朗與北韓的核企圖以及「伊斯蘭國」（IS）、「基地」及其他恐怖組織等，美國必須在維持軍事靈活性的同時，加強戰備及軍事能力。

這個法案尚需經參議院、眾議院通過，再以兩院協商後的版本送交美國總統川普簽署成法律。

(中時 )