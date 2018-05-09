貼心五月送健康 中國附醫辦中風防治宣導

中國附醫9日舉辦「貼心五月送健康，保健媽咪你我他」中風防治宣導活動，中國附醫董事許重義、林增連慈善基金會董事長林嘉琪、諾華國際製藥廠台灣區總裁謝麗娟、中國附醫副院長林嘉德、中醫師李艾玲 (由左到右)等人共同一起呼籲民眾遠離中風。（馮惠宜攝）

友善列印
中時
中國附醫9日舉辦「貼心五月送健康，保健媽咪你我他」以衛教結合中風科學算命等互動遊戲，讓民眾從遊戲中學習預防中風的常識並加深對中風的瞭解。（馮惠宜攝）

愛媽媽就是要讓媽媽健康，選在母親節前夕中國醫藥大學附設醫院、台灣諾華公司與由鉅建設－林增連慈善基金會9日在中國附醫舉辦「貼心五月送健康，保健媽咪你我他」中風防治宣導活動，除進行衛教講座，也結合互動遊戲，讓民眾從遊戲中學習預防中風的常識並加深對中風的瞭解。

中國醫藥大學暨醫療體系董事的教授許重義表示，預防中風其實並不難，透過健康飲食及規律運動、控制體重、多運動、充足睡眠、不抽菸、多喝水、少鹽、少煎炸、多吃天然食物…等都是保健血管與遠離腦中風的關鍵。

中國附醫副院長林嘉德表示，除了常見的腦中風外，耳朵也會中風。如果發現在數天內甚至數小時內聽力突然惡化，有可能就是俗稱的「耳中風」。

耳中風目前發生原因不明，但只要及早發現並治療，大部份患者皆能恢復至可用的聽力。除了良好的飲食習慣、充足的睡眠與運動，避免暴露於噪音下與減少使用耳機，都是聽力保健的不二法門。

由鉅建設、林增連慈善基金會董事長林嘉琪表示，母親們平日操忙家務常忽略了自身健康，此次特別在母親節前舉辦中風防治宣導活動，就是要提醒母親們在照顧家庭的同時別忘記得愛自己，為人子女更要多多關心媽咪的身體健康。

(中時 )

接軌AI好年代 科技部打造學研合… 公平會准林德和普萊克斯合併　成…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。