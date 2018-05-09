貼心五月送健康 中國附醫辦中風防治宣導

2018年05月09日 14:49 中時 馮惠宜

中國附醫9日舉辦「貼心五月送健康，保健媽咪你我他」以衛教結合中風科學算命等互動遊戲，讓民眾從遊戲中學習預防中風的常識並加深對中風的瞭解。（馮惠宜攝）

愛媽媽就是要讓媽媽健康，選在母親節前夕中國醫藥大學附設醫院、台灣諾華公司與由鉅建設－林增連慈善基金會9日在中國附醫舉辦「貼心五月送健康，保健媽咪你我他」中風防治宣導活動，除進行衛教講座，也結合互動遊戲，讓民眾從遊戲中學習預防中風的常識並加深對中風的瞭解。

中國醫藥大學暨醫療體系董事的教授許重義表示，預防中風其實並不難，透過健康飲食及規律運動、控制體重、多運動、充足睡眠、不抽菸、多喝水、少鹽、少煎炸、多吃天然食物…等都是保健血管與遠離腦中風的關鍵。

中國附醫副院長林嘉德表示，除了常見的腦中風外，耳朵也會中風。如果發現在數天內甚至數小時內聽力突然惡化，有可能就是俗稱的「耳中風」。

耳中風目前發生原因不明，但只要及早發現並治療，大部份患者皆能恢復至可用的聽力。除了良好的飲食習慣、充足的睡眠與運動，避免暴露於噪音下與減少使用耳機，都是聽力保健的不二法門。

由鉅建設、林增連慈善基金會董事長林嘉琪表示，母親們平日操忙家務常忽略了自身健康，此次特別在母親節前舉辦中風防治宣導活動，就是要提醒母親們在照顧家庭的同時別忘記得愛自己，為人子女更要多多關心媽咪的身體健康。

(中時 )