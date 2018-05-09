這4種便便是罹癌前兆！醫：形狀像它最健康

2018年05月09日 14:51 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

排便習慣與身體健康息息相關，醫師表示，其實便便的特徵比次數更重要，理想的大便應該像香蕉，金黃、飽滿、有光澤，代表健康。如廁完沖水前應該回頭看看馬桶，或是觀察擦過屁股的衛生紙，不但可以直接觀察到體內狀況，甚至有可能及早發現自己是否罹患癌症。

醫師表示，理想的大便應該像香蕉。(示意圖/達志影像)

根據早安健康報導，日本家庭醫師渡會敏之表示，觀察自己的排泄物相當重要，如果出現下列4種便便，可能就是罹癌的高危險群！

1. 紅色血便：

大出鮮紅色的血便，通常是因為沾染到肛門口或直腸尾端的血，多數是內痔問題；但仍有少數情況，是因為直腸癌的發病患部位於直腸末端，也會排血便，應接受詳細的內視鏡檢查。

2. 灰白色糞便：

灰白色的大便是因為腸道在製造糞便的過程中缺少了膽汁中的膽紅素，通常膽汁的阻塞原因可能出在膽管、肝臟，甚至是胰臟上半部都有可能，因此應抱持相當大的警覺性。

3. 黑色柏油便：

黑色的柏油狀大便其實也是血便的一種，因為食物沾染血液的時間較長，鮮血氧化而成為如柏油般的深黑，除了可能是十二指腸潰瘍、胃潰瘍之外，也有食道癌、小腸癌或是胃癌的疑慮。

4. 細長鉛筆便：

大腸癌或直腸癌的腫瘤壓迫到腸道時，都會擠壓到便便的形狀，讓它變得細長，所以如果發現自己的大便，出現部分細長如鉛筆，或前粗後細的情形，代表腸道阻塞，一定要馬上就醫檢查。

醫師表示，每個人的排便量因人而異，以米飯為主食的亞洲人，平均一天約會排出150～200公克的糞便；一天排便次數1～3次都算理想平均值，不過比起排便量或是排便次數，糞便的粗細才最應該注意。

(中時電子報)