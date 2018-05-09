暴動了！ 中華電499方案 客服被打爆 官網變這樣

2018年05月09日 15:04 中時電子報 簡怡欣 、 林郁庭

國內電信業者紛推4G無限上網等優惠專案廝殺。(圖/取自台灣大官網)

有網友秀出手機通話紀錄，表示已經等客服28分鐘了。（圖/翻攝自爆廢公社）

國內電信業者紛推499吃到飽方案搶攻巿場，龍頭業者中華電信昨祭出限時499吃到飽方案，除上網無限制外，還享網內互打免費，網外、市話通話送180分鐘等優惠，引發民眾暴動，官網從昨晚起數度當機，客服電話也打不進去，有不少網友哀嚎，電話打了1小時才接通，門巿也大排長龍。

上個月中華電信針對軍公教人員推出499吃到飽方案，引發其他用戶反彈。昨晚中華電信突然宣布開放「全民皆可辦」，吸引用戶湧入網站、撥打客服詢問，導致官網出現數次停擺情況，顯示無法連上網站。今天下午2時45分左右仍無法操作，雖然一度恢復開放，但不到半小時卻又掛點。

無法操作官網、聯繫客服的用戶轉而湧入官方臉書留言反應，從昨晚打到今早，客服電話都在忙線中，一直打不進去。官網臉書小編解釋，「因為突然大量電話湧入，原有客服人力能（難）以負荷，非常抱歉，我們會盡力為大家服務，謝謝。」

還有網友分享今天打客服卡了約半小時的經驗，在臉書社團「爆廢公社」發文表示，他打電話給客服人員，結果只一直重覆聽到「對不起，目前服務人員都在忙線中，為了保留您優先等候的權益，請您稍候 請不要掛斷電話...。」光是等待就等了大約半小時才有人回應，於是他好奇發問眾網友是否也是這樣。

其他人看了PO文紛紛回應，「123也沒人接，現在大家都在趕499風潮」、「客服哭了」、也有人出面安慰原PO「我等了一小時」，另外也有眾多人戲稱這一波客服掛點為「499之亂」。

(中時電子報)