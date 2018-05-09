NBA》暴龍迪羅薩悲傷：下次恐怕沒機會了

2018年05月09日 15:01 中時電子報 盧品青

#DeRozan and #Lowry offer heartbreaking comments on the #Raptors' season that wasn't. MORE @ https://t.co/qw9pfEXwo9 pic.twitter.com/ItGd5VQYTt — BarDown (@BarDown) 2018年5月8日

暴龍連續3年遭騎士隊淘汰，主將迪羅薩(DeMar DeRozan)很難過，「這是我一生最痛苦、最挫折、最艱難、最低潮的時刻。」他曾相信他們就是能將詹姆斯(LeBron James)拉下東區王座的那支隊伍。

迪羅薩在多倫多的記者會上說：「過去3年我們必須要對付這支球隊(騎士)，這很不容易，感覺他們好像吃定我我們了。詹姆斯不能一個人砍下128分，但是他成功組織起他的隊友。我只是想再一次挑戰詹姆斯，但我們失敗了。」

首輪對戰溜馬時，騎士看起來只有詹姆斯在單打獨鬥，但他的隊友在第2輪表現優秀，才打得暴龍招架不住。

迪羅薩說：「當你被打倒之後再站起來，你以為自己不會再倒下，但你還是倒下了，這是最糟的感覺。世事多變，我們有過3次機會，我無法肯定我們下次還能有相同的機會。」

控衛羅瑞(Kyle Lowry)痛苦地說：「這一整年都白費了。我們以為可以(隊史首次)打進總冠軍賽，這是我們設下的目標。」

暴龍隊心灰意冷，季外詹姆斯可能離開騎士，甚至前往西區，只是暴龍季外勢必也會有一波檢討和調整，迪羅薩也不敢肯定下季還能不能走到這一步。

(中時電子報)