員林家商綜職科「心智障礙啦啦隊大賽」奪特優

2018年05月09日 15:08 中時 鐘武達

員林家商綜職科特教生協調的團隊精神贏得全國心智障礙啦啦隊比賽最高榮譽的特優獎。（鐘武達攝）

5月12日是國際護師節，員林家商綜合能職科學生日前參加「跳躍生命的音符─第18屆台灣中南區心智障礙啦啦隊比賽」特別以「五月天小護士」主題向全國的護理師致敬，這群天使寶貝發揮無限可能，不僅榮獲最佳動作技巧獎肯定，更抱回最高榮譽特優獎，表現十分亮眼 。

員林家商校長陳定宏表示，這場「心智障礙啦啦隊比賽」是由中華身心障礙運動休閒服務協會主辦，中南區賽事6日在台中市后里高中綜合體育體舉行，員家的天使寶貝透過精彩的演出，不僅贏得評審肯定，自己更也從中找到信心與成就。

他說，這群心智障礙的選手為了參加比賽練習過程必須更認真與投入才能記住複雜、多變的舞步，而且還要嘗試以前沒有做過的高難度動作，讓人感動的是，他們從來不喊累，且堅持到最後一刻。

「辛苦了，感謝您！」員家綜職科的天使寶貝比賽主題「五月天小護士」，4分鐘的舞碼是由具舞蹈專長的員家祕書蓋琪君設計，結合5月國際護師節，學生們穿著護理師的服裝，表演急救病人與打針，再搭配學生響亮而富朝氣的口號，為的就是要向辛苦的護理師們致上最高敬意。

啦啦隊9日回到學校接受英雄式歡迎，同時再一次演出贏得比賽的動作、舞步與隊形，他們充分發揮團隊精神，不僅肢體協調，隊形變化時也是零失誤，陳定宏說，贏得特優與最佳動作技巧獎是名副其實。

(中時 )