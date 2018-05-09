怒譙老公「只會授精」 余苑綺爆鬧離婚搶小孩

2018年05月09日 15:01 中時電子報 吳品瑤

「演藝圈長青樹」余天一家去年迎接大喜事，二女兒余苑綺抗癌成功後感情路也開花結果，跟小4歲的老公Gary在去年11月迎接愛女，下周將是她升格新手媽後的第一個母親節，沒想到余苑綺透露在月子中心時，跟個性體貼的老公大吵，產後憂鬱症爆發，甚至到了鬧離婚、爭小孩的地步。

據《壹週刊》報導，余苑綺透露做月子期間追奶有壓力，對身材恢復的狀況也不滿意，餵母奶又睡不好，老公上班也不能隨時陪在身旁，一個人會胡思亂想，於是產後憂鬱症找上門，老公的細心反倒成為缺點，叮嚀成了碎念，「我生氣了，他還跟我講大道理」，老公溫柔說要理性溝通，反而弄得她更生氣，但事後坦言「他不會跟我吵，都是我不爽」。

余苑綺更說某次老公休假，帶著友人到月子中心探望並陪伴她，朋友要離開時，Gary則作陪跟著離開，要請對方吃個飯，沒想到此舉惹毛老婆大人，讓余苑綺當場抓狂，覺得老公好不容易休假卻不陪她們母女倆，因此感到不開心而大爆發。

余苑綺因老公要離開招待朋友而大爆發，抓狂直罵：「你有生小孩嗎？除了授精過，你有做什麼嗎？你會生嗎？你會痛嗎？你要擠奶嗎？」，沒想到Gary沒抓到老婆生氣的點，還問她要不要一起去吃飯，結果便是讓余苑綺二度爆發大罵他搞不清楚狀況「我又不能出去」，甚至脫口說出：「離婚啦！你不要跟我搶小孩」，最後Gary被老婆嚇到，當場哭著說：「我不知道你壓力這麼大」，立刻請朋友先離開，留下來陪余苑綺，小倆口沒多久就和好了。

(中時電子報)