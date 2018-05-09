水湳國際會展中心招標 行銷中台灣優勢產業

水湳國際會展中心招標，台中市府廣邀優質廠商參與。（台中市府提供）

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「水湳國際會展中心」，結合展覽館及會議中心功能。（台中市府提供）

備受矚目的水湳智慧城內「水湳國際會展中心」，結合展覽館及會議中心功能，建設經費約58億元，9日上網公告招標，等標期40天，預定於6月20日開標，完工後將取得智慧建築合格級與綠建築黃金級標章。

台中市亟需大型會展中心，在水湳經貿園區打造兼具展覽及會議多功能的國際會展中心，預計2021年完工，屆時總攤位數可達近4500攤，將提供產官學研更完善的平台，帶動中台灣產業發展。

市府也啟動「重大採購廉政平台」，由檢察、調查、廉政等機關共同參與，監督公正、公開的採購環境。

建設局長黃玉霖表示，水湳國際會展中心新建工程基地位於水湳智慧城內，中央公園北端，南接台中綠美圖，東鄰30米經貿道路，西側為30米凱旋路，北面連接20米黎明路。

水湳國際會展中心基地面積約7.34公頃，採地下2層、地上5層的鋼骨鋼筋混凝土構造，會展中心由台灣大壯聯合建築師事務所、何鴻志建築師事務所、日本株式會社佐藤總合計畫(AXS)共同規劃設計。

「一樓以大樹之門Tree Gate為發想！」建設局表示，以寬而輕的量體坐落於中央公園內，採白、灰色為基調，融合周邊景觀的「綠」，營造結合活動、藝文、散步、遊戲的市民廣場，提供民眾休憩、觀展場所。

建設局指出，工程招標採「最有利標」方式辦理，以期遴選到最優秀的施工團隊，形塑智慧、低碳、創新的會展中心風貌。

(中時 )

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