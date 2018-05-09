後龍醫療園區用地公聽會　地方強烈要求重度及醫學中心

苗栗縣衛生局長張蕊仙（站立者）率相關人員，聽取地方民眾心聲與訴求。（陳慶居攝）

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立委陳超明質問何文德（左起）、後龍鎮長朱秋隆、議員林寶珠和邱紹俊，要求衛生局爭取符合地方期待的醫學中心和重度急症中心進駐。（陳慶居攝）

遠雄集團終止在苗栗後龍的健康生活園區BOO案後，20.6公頃用地面臨被收回並回復農牧用地，衛生局9日邀集地方各界及專家學者，舉行委託民間經營BOT案可行性評估公聽會。鎮長朱秋隆及民代發言難免批評，但一致目標都強烈要求未來要有急重症中心和醫學中心進駐。

衛生局長張蕊仙表示，公部門與地方期待都致力朝醫學中心努力，以提升苗栗在醫療方面的缺口，當前要在6月底前完成可行性評估，先爭取國有財產署撥用土地，此次為的是廣泛徵詢地方人士的觀點，至於爭取醫學中心進駐也是縣府幸福領航目標。

台灣博特顧問公司副總周綏宇，首先針對原先健康醫療園區用地新計畫的緣起與目標，還有開發構想及預期效益等進行簡報。他說，希望在遠雄健康生活園區於2016年12月20日終止契約後，新計畫能彌補苗栗縣欠缺重度急救責任醫院，及配合縣府幸福領航施政，達到活化土地利用、建立健康城市形象及醫療資源整個等多重目標。

這場公聽會9日上午10時舉行，由衛生局長張蕊仙，與會人士包括專家學者代表吳國順和曾沼良，立委陳超明質問何文德、後龍鎮長朱秋隆、縣議員林寶珠、邱紹俊及在地里長多人出席。

何文德則為遠雄因大巨蛋問題心灰意冷，退出健康生活園區計畫，原本企業回饋地方的善意被迫終止，地方不應歸咎遠雄。朱秋隆、林寶珠等人，則質疑初期規畫傾向綜合醫院的標準，肯定不符地方對重度急救中心和醫學中心的期待，雖未瀰漫火藥味，仍有隆隆炮聲。

(中時 )

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