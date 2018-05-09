老奶奶卵巢癌減積再化療 多活15年

宋奶奶如今高齡90歲，今天國泰醫院主任何志明和送奶奶的女兒一起祝她生日快樂。記者鄭郁蓁攝影

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宋奶奶在76歲時出現腹部脹痛、便秘、腸胃不適，食慾不振腹圍卻大幅增加，無論坐或躺都很不舒服，原以為是大腸激躁症腸胃病又發作，排除腸胃問題後，診斷為卵巢癌合併腸阻塞，但醫師認為患者年紀已大，且有腸沾黏病史，建議宋奶奶接受化療即可，並告知僅剩半年生命。後來經減積手術後再進行化學治療，卵巢癌無再復發，多活了15年，如今已90歲。

收治病患的國泰醫院婦產科婦癌中心主任何志明表示，宋奶奶76歲時，腫瘤指數CA-125高達1614 U/ml，健康的成人只有 1% 會大於 35 U/ml，約15公分腫瘤在腹部，且包含子宮、子宮頸等多處轉移導致腸阻塞，確診為第3期C期晚期卵巢癌。

送奶奶的女兒蘇小姐說，當時很多醫生都認為因年紀太大，化療就好，且宣判只剩半年能活，但家屬都不願放棄。

何志明表示，判斷腫瘤過大，先進行卵巢癌減積手術，將腫瘤減到小於一公分後，再進行化療。現在的宋奶奶已90歲，且每年指數都在十以下，癌症皆無再復發。

何志明表示，回溯長期無病存活狀態(癌症已超過5年沒復發)病人的病歷，發現第1次卵巢腫瘤切除手術達到理想減積手術(術後腫瘤小於1公分)，比無法達到理想減積手術的人至少多存活1倍的時間。因此第一次手術是最重要的，關係到手術是否將腫瘤清除乾淨，有達到理想減積手術才較有機會成為長期無病存活者。

何志明表示，卵巢癌105年擠進前十大死因，因為症狀不明顯，且因沒有有效篩檢方法，發現時超過5成已是晚期，預後五年存活率不到20%。他建議，年齡超過50歲、未曾生育的婦女、有卵巢癌家族史、乳癌、較晚停經的婦女及長期暴露於石綿致癌物質中等高危險群，需定期做婦科檢查。如發現卵巢惡性腫瘤需轉診婦癌專科醫師進行手術。

(中時 )

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