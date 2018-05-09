瑞芳居民到環保署抗議深澳電廠

2018年05月09日 15:44 中時 廖德修

深澳電廠所在地的深澳、瑞濱、海濱等三里居民，到環保署前表達支持建廠的態度。（廖德修攝）

環保署今天下午召開環評大會，由經濟部提出2025年非核家園開始前的逐年能源配比報告，瑞芳區居民代表則於下午1點到環保署前抗議，要求經濟部撤回開發案，並重做環評。而電廠所在地的深澳、瑞濱、海濱里居民則到場支持興建電廠，形成相互較勁的場面。

瑞芳區龍山里長暨反深澳燃煤電廠自救會長陳志強表示，瑞芳區絕大多數的里長都已加入連署，反對興建電廠。身為在地居民只想請問政府，為什麼所謂的照顧偏鄉，永遠只是拿一點回饋金就要鄉親用生命去換？這合理嗎？

瑞芳老街文化觀光推展協會的蔡政建也說，從這幾個月官方的回應來看，難道這就是號稱最會溝通的政府？瑞芳人呼籲全民一起團結抗空汙、反深澳電廠，共同解決問題。

綠色和平基金會專案主任蔡佩芸表示，政府從未說明興建深澳電廠的必要性，以去年的燃煤裝置容量推算，已可發出1200億度電，2025年燃煤發電佔比將降至30%，只需995億度電就夠了，根本不需要再投資1000億元興建一座深澳電廠。而且煤絕不是乾淨的能源，全世界都在逐漸淘汰燃煤電廠，政府不應反其道而行。

綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰指出，台電提供的資料根本避重就輕，甚至以錯誤方向誤導社會。目前的說法是北部電廠的發電量比用電量少134億度，核一、核二廠除役後缺口更大。事實上，台電常優先調度成本較低的中部燃煤機組來發電，與北部區域電力平衡無關。另外，台電把用電量超大的新竹科學園區也加入計算，當然會讓缺口擴大。

義務律師陳憲政認為，環保署說若環差案沒過就要回到2006年通過的環評案，而當年的排放標準已不合現在的規定，因此2006年通過的的環評已不合時宜，應該加以撤銷。

不過到場支持建廠的里民則說，興建電廠有助於經濟發展，亦可促進當地繁榮。且深澳的條件並不適合興建燃氣電廠，尤其儲氣槽更有相當的危險性，因此在地人「要煤不要氣」，支持興建煤電廠。在場反對的瑞芳居民則反唇相譏，認為他們與台電是利益共生結構，與瑞芳區大多數人的意見完全相反。

(中時 )