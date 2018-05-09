勤運動、清淡吃　他仍差點落入終身洗腎

醫師提醒，高血壓未積極治療，全身器官都會受到傷害。（倪浩倫攝）

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清淡飲食、規律運動，他仍差點終身洗腎！一名近60歲的張先生，罹患慢性腎病多年，儘管他規律服藥，也遵從醫囑，勤運動、飲食清淡，日前檢查時仍發現腎病已進入第3期，即將邁入洗腎階段，一問之下，原來他同時患有高血壓，卻沒有規律量血壓，血壓藥也是愛吃不吃的，大幅影響腎病的治療效果。

收治該病例的醫師公會全聯會副秘書長、腎臟科專科醫師張孟源說，統計發現，慢性腎病患者最常見的共病就是高血壓，兩者會形成惡性循換；他解釋，高血壓未積極控制，會讓腎臟內的腎絲球內壓飆高，導致內部的微血管、硬化和纖維而壞掉，由於人體的腎絲球不會再生，當腎絲球一顆顆壞掉，將使得整個腎臟功能逐漸惡化。

然而，不少國人有「吃降血壓藥會傷腎」的迷思，台灣高血壓學會理事長、台大醫院心臟內科主治醫師王宗道說，現在的高血壓藥，都已做到不會「傷腎」，反而因為能降低腎絲球內壓，對腎臟還有保護作用。

很多長輩會有早期運動的習慣，若是高血壓患者，會建議他們起床後，先吃一顆高血壓藥物再出門，有人擔心「空腹吃藥會傷胃」，王宗道補充，空腹吃高血壓藥物，不僅不會傷胃，對血壓的控制反而更好。

王宗道提醒，一般民眾的血壓，應控制在140／90毫米汞柱以下，若是曾經中風、有心血管病史、糖尿病、蛋白尿腎臟病等高危險族群，則應控制在130／80毫米汞柱以下，若又是年紀超過75歲的高危險族群，更應將血壓的收縮壓嚴格控制在120毫米汞柱以下。

(中時 )

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