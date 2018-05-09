必看！想換499吃到飽？教你自己的違約金自己算

電信三雄499吃到飽全面開打！(圖為中華電信母親節方案/翻攝自官網)

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中時電子報

這次電信三雄499吃到飽全面開打，各大電信的客服都被打爆，根本不知道自己的違約金，沒辦法評估換新約划不划算。但現在網路上就有「線上計算機」可以算出自己的違約金要繳多少！別盲目的跟著換約，反而讓皮包大失血。

《批踢踢實業坊》就有網友PO文，分享「門號解約金計算機」可以自己查！第一，先要知道自己門號的合約起迄日，可以利用各家電信APP、網站查詢。第二，終端設備及電信費用補貼款、月租費優惠 (已享月租費優惠)、其他補助 (優惠平板購買減價)。可以點上方各家電信公司欄目，搜尋合約名稱、再看自己的費率以及合約長度，輸入金額即可查詢違約費用。以下是步驟教學：

門號解約金計算機
找出門號起訖日、終端設備及/或電信費用補貼款、月租費優惠(已享月租費優惠)、其他補助(無就寫0)(翻攝自《deternan.github.io》以下皆同)
若不知道自己的門號合約相關資訊，可以從上方各門號頁面直接進入進行查詢
找出自己的合約方案費用，例如：大4G (新)優惠方案
將所有日期、金額填入，就會算出違約金多少錢。

PTT也有教學公式，解約辦「499吃到飽」到底有沒有比較划算。

1.現在花費：月租費*剩餘合約期限

2.換約花費： (違約金+月租費*合約長度-購機補貼)/合約長度 = 新平均月租(換約後花費)」

但是除了總花費以外，還有方案內容也很重要，例如：流量和通話分鐘數等必須自行衡量哪種較為划算後再簽約。

(中時電子報)

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