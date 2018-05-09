全新痞客邦上線 以興趣引領社群互動

2018年05月09日 15:21 中時電子報 綜合報導

PIXNET 旗下「痞客邦」為台灣規模最大BSP平台，至今已累積超過8億篇文章，豐富的原創內容成為民眾生活各面向的指引，美食、旅遊、美妝、3C、親子、電影六大分眾更皆佔2018年3月 comScore 網站排名台灣第一。在龐大內容、600萬註冊會員的既有優勢上，PIXNET 於5月9日推出「全新痞客邦 (Beta)」，結合「部落格」、社群新服務「邦邦」和「興趣牆」，給予使用者全新社群互動體驗。

「全新痞客邦 (Beta)」於今日推出，為痞客邦立下新的發展里程碑，亦是繼今年1月 PIXNET Social Summit 2018 社群高峰會後，PIXNET 為建構「社群共榮圈」而進行的重要變革之一。

結合三大服務 社群互動新體驗

5月9日登場的「興趣牆」取代舊有痞客邦首頁（ https://www.pixnet.net/ ），讓網友一進站便能明確感受到「痞客邦真的不一樣了！」相較於過往站方單向餵養資訊，興趣牆具有「個人化」、「興趣為核心」、「社群互動」三大特點，集結個人所感興趣的主題內容、關注的部落格創作者，以及「邦邦」的最新動態，使用者能夠更即時、便捷地與興趣同好進行交流。興趣牆提供高達80種興趣分類，可自由選擇搭配，不僅達到真正個人化，並將網站內容的自主權充分回歸使用者。

2017年11月底「邦邦」推出後，吸引各式類型的社群經營者、部落格創作者、媒體網站加入「邦主」行列，目前痞客邦已有超過5,000個邦邦。凡是 PIXNET 會員皆可自行開設專屬的「邦邦」，而其他會員加入後皆可於「邦邦」發文，且無貼文預審機制，開放自由、匿名性、可自主決定貼文排序，讓「邦邦」成為快速成長的新興社群互動平台。

「全新痞客邦 (Beta)」正是結合「興趣牆」、「邦邦」、「部落格」三大服務，將優質內容推送給感興趣族群，並形成良好的社群循環。舉例而言，一名28歲的女性上班族，平常下班後喜歡看日劇，並累積了許多心得，此外，愛品嚐美食的她對於甜點、吃到飽、團購特別感興趣。透過開設日劇主題「邦邦」，她能因此聚集更多同好進行討論，並藉由「關注」特定美食部落客、邦邦，在「興趣牆」獲得最新、最完整的餐廳食記分享，以及系統個人化推薦的文章。即使不進行部落格寫作，每一位使用者都能透過「全新痞客邦 (Beta)」一站式滿足生活各面向資訊需求，以及多樣化的興趣。

打造個人專屬社群識別 就在全新痞客邦

除了讓一般使用者擁有更好的瀏覽和互動體驗，「全新痞客邦 (Beta)」進一步協助站內部落格創作者積極打造個人社群識別、經營同好交流圈。痞客邦改版後「名片頁」，整合創作者所有相關資訊、分類排名、成就徽章、文章發表動態，形成個人在社群網絡的專屬識別；透過新推出的「興趣牆」，部落格文章不再只能被動透過網友搜尋、仰賴SEO，而是主動出現於關注的會員的興趣牆上，甚至透過系統推薦機制，擴大接觸更多感興趣的使用者。此外，創作者更可使用「邦邦」與同好交流互動，並透過邦邦後台分析工具掌握經營成效。

此外，2018年 PIXNET 將推出會員成長制度，包含全新社群交流機制，讓會員在痞客邦所進行的互動、創作都能產生成就累積並可轉換成各項獎勵，在此制度可以更清楚辨別每個同好在各別領域的投入程度及影響力，藉此逐步建構更廣大活絡的「社群共榮圈」。5月9日登場的「全新痞客邦 (Beta)」將開創社群新局面，歡迎共同前來見證！

(中時電子報)