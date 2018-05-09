美籍媽媽說故事 教社區孩子學英文

2018年05月09日 15:34 中時 蔡瀚霆

三重培德分館裡傳來標準且流利的英文故事聲，說故事的「洋」媽媽Kayt，來自美國，有4個孩子。她本身就很喜歡閱讀，她說，因為時常帶孩子到家附近的圖書館看書，現在為社區親子說英文繪本故事，「一方面陪伴自己的孩子閱讀，一方面透過閱讀分享語文交流。」

「因為太喜歡台灣，不知不覺就待了8年，四個孩子也陸續在台灣出生。」曾經從事幼教美語工作的Kayt在台灣已經居住8年。她說，他和先生結婚後，一起到台灣教英文，原本只打算待2、3年，但喜歡看書的她，時常帶孩子到家附近的三重培德分館看書、說故事，後來更主動在圖書館裡義務為大家說英文故事，和社區的親子分享。

Kayt不只說故事，還會帶著小朋友與爸爸媽媽一起唱歌、遊戲互動，現在還有不少阿公、阿嬤帶著孫子一起來參加。黃奶奶說，兒子媳婦都在上班，聽鄰居說圖書館有免費的外國人說故事，特地帶孫子來，孫子喜歡聽，自己也可以趁機學英文，跟孫子互動。

新北市立圖書館表示，用故事的方式讓孩子從小接觸英文，可以提升孩子的英語學習興趣及表達能力，三重培德分館每雙週三上午10:30-11:00的免費英文繪本故事。相關活動訊息請至新北市立圖書館網站查詢，洽詢電話：(02) 2981-4887。

(中時 )