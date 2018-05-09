吳音寧處理蔬果殘貨惹議 貨車司機爆料她說謊！

2018年05月09日 15:33 中時 吳堂靖

北農總經理吳音寧上任後爭議不斷，現又傳出用公款買殘貨，直送到表哥當鄉長的彰化溪州，引發批評，吳音寧事後在臉書澄清，當時是因北農連續休市蔬果供過於求，報廢量高達3千公噸，才緊急動用業務推廣費買下部分蔬果，不過現在卻有網友留言痛批吳「說謊！」

該名網友留言表示，自己當時就在現場，並表示有卡車可幫忙運到「兒童及少年收養資訊中心」下面的兒童福利中心，給那些孤兒吃，不料卻遭到吳拒絕，稱吳音寧特別交代一定要送回給自己家鄉的人，好方便她的表哥服務選民。

留言一出立即引發其他人質疑事件真偽，該名網友則再度PO文指出，「原本不想講，想說她會為了這件事情道歉，沒想到臉皮這麼厚，還不認錯。」

國民黨台北市議員參選人游淑慧則是在臉書上酸「吳音寧滿紙荒唐言，台北市民一把辛酸淚」，質疑台北社福團體的取菜載貨速度來不及，但送到彰化溪洲卻剛好有空車？「現場」的貨車司機看不下去，公開到吳的臉書留言打臉，吳還要再騙嗎？柯市府真的不敢動她嗎？

游淑慧表示，「殘貨處理」爭議事件的前提是，為什麼有大量「殘貨」？誰先造成的「3000」噸無法消化的問題；再用公款買了其中「千分之3」的部份，後給自己的表哥鄉長做服務業績？現在還敢發廢文。

游淑慧表示，吳音寧除了年薪250萬外，還有「總經理室的業務推廣費」（其實就是公關費）可供使用，差不多是200萬，吳應公布她公關費的使用方式，讓外界看看還有多少公器私用的狀況。

游淑慧指出，連遠在高雄的立委管碧玲都跳出來出面力挺了，證明吳是民進黨高層的「寶貝」，若管媽覺得吳好的不得了，建議執政的高雄、台南、台中、桃園「殘貨處理」如何？

(中時 )