韓國顯瘦牛仔褲全球熱賣200萬件 超人氣韓模現身粉絲擠爆

2018年05月09日 15:39 時報周刊 吳佩汾

Taeri與CHUU聯名網路當紅玩偶玻尿酸鴨一同現身。

Taeri與現場民眾分享牛仔褲顯瘦穿搭技巧。

Taeri表示平時喜愛穿著針對小個子女孩設計的CHUU嬌小哈比版魔法顯瘦-5公斤褲系列

台灣知名模特兒Alice(右一)、kimy(右二)、晞晞(左一)出席活動分享-5KG褲穿搭，並與Taeri(左二)一同合照

台灣知名模特兒Alice(右一)、kimy(右二)、晞晞(左一)出席活動分享-5KG褲穿搭，並與Taeri(左二)一同合照

現場民眾熱烈參與有獎徵答，希望獲得與Taeri同台的機會。

現場民眾熱烈參與有獎徵答，希望獲得與Taeri同台的機會。

韓國知名網拍女裝品牌CHUU於2016年推出號稱「穿上後視覺效果瘦5公斤」的牛仔褲系列，引爆亞洲話題熱潮，至今全球銷售已超過200萬件！去年CHUU在京站設立快閃店，曾創下單日賣出500條的驚人紀錄。今年再次與京站合作「魔法顯瘦-5KG牛仔褲快閃概念店」，依舊造成轟動，更有民眾提前3小時排隊瘋搶限定福袋。5月5日CHUU當家超人氣模特兒Taeri姜泰莉來台擔任一日店長，粉絲把握與Taeri近距離接觸的機會，擠爆活動現場。

在亞洲各地皆擁有高人氣的模特兒Taeri向大家分享韓妞顯瘦穿搭訣竅。160公分的她表示，因為身形嬌小，市面上很難找到適合自己的牛仔褲，還好CHUU很用心推出了魔法顯瘦-5公斤哈比褲系列，除了保有-5公斤褲一直以來備受推崇的顯瘦修飾和舒適度，哈比褲版型針對小個子女孩量身打造，解決了褲長太長、版型不合、比例奇怪等嬌小女孩常遇到的困擾，讓她一穿就愛上。另外她也建議女孩如果對腿長沒有自信，穿著窄管褲可以搭配短版上衣和細跟高跟鞋，運用視覺效果拉長下半身比例。現場她示範穿著哈比褲款，向民眾展示褲子的修長顯瘦效果。而CHUU也邀請Alice、Kimy、晞晞3位台灣知名模特兒穿著-5公斤褲出席活動，分享對褲子的實際穿著感想。

除此之外，CHUU與韓國知名設計師CAFE MIMI聯名推出的網路當紅鴨仔—FANFANCHUU玻尿酸鴨也驚喜現身，擁有粉嫩紅頰、可愛嘟嘴的玻尿酸鴨大型玩偶當場熱舞炒嗨氣氛，擄獲全場民眾的心，台上台下互動熱烈，受歡迎的程度可見一斑。

CHUU表示，為了推出最符合亞洲人身形的顯瘦牛仔褲，研發團隊花費非常長時間研究，從款式設定、該搭配何種布料及收邊縫線、如何呈現恰到好處的刷色及破壞感，集結各領域擁有30年以上經驗的牛仔褲匠人們用心打造，歷經無數次打樣，加上獨特水洗技術和強大生產線支持，最後終於創造出深受大眾喜愛，顯瘦度、舒適度、時尚度兼具的-5公斤牛仔褲系列。2016發展至今全系列已超過100種款式，並持續研發推出新款，就是希望能讓各種身形的女孩都找到最適合自己的牛仔褲。

除了牛仔褲款，這次快閃概念店也有販售玻尿酸鴨獨家聯名限量商品以及BEIGE CHUU美妝系列，並且推出「好瘦成雙」買兩件褲子折$200、「限定滿額禮」CHUU台灣限定草莓牛奶環保購物袋、「幸運轉轉盤」等優惠活動，快閃店在4/26-5/13期間設於京站時尚廣場1F中庭，想知道韓國顯瘦牛仔褲的魅力在哪？不妨前往親身體驗！

(時報周刊)