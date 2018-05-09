遭質疑讓父親事業受益 趙小蘭成川普內閣下一箭靶？

美國首位華裔女性部長、現任運輸部部長趙小蘭。（圖/新華社）

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中時電子報

據美國國會山報（The Hills）報導，台北出生、美國首位華裔部長的趙小蘭（Elaine Chao），近日遭到美國政治媒體POLITICO質疑，擔任運輸部長的她，疑似私下讓父親趙錫成的福茂集團「受益」，有違美國政治的潛規則，被視為有道德瑕疵。也讓人擔心，作風相對低調沉穩的趙小蘭，會不會成為川普（Donald Trump）內閣中，下一位成為箭靶的人物。

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現年65歲的趙小蘭，出生於台北市，8歲隨父母親移民美國紐約。從一個不懂英文的新移民，在自己的努力下以四年全A的優異成績、畢業自著名的曼荷蓮女子學院（Mount Holyoke College），獲得經濟學學士學位；並申請入名校哈佛大學（Harvard University），取得企管碩士（MBA）學位。曾在父親的福茂集團工作，取得碩士後的她，轉入花旗銀行工作。因緣際會下成為白宮學者，就此踏入棄商轉戰美國高層政壇。

美國現任運輸部部長趙小蘭（圖左）與父親趙錫成（圖右）出席專訪。（圖/新華社）

1986年獲雷根總統（Ronald Reagan）任命為「聯邦航運署副署長」（Deputy Administrator of Maritime Administration），3年後獲老布希總統（George H.W. Bush）升任為運輸部副部長，成為美國華裔在聯邦政府取得最高位階的人。1993年嫁給聯邦參議員、現任共和黨黨鞭密契·麥康諾（Mitch McConnell），婚禮上聚集了兩岸駐美使館人員。2001年小布希（George W. Bush）政府時期，獲得無異議全票通過，出任勞工部長一職，成為美國首位亞裔女性部長。她也利用自己的影響力，來往兩岸三地、與學生進行互動。

出席國會聽證會的趙小蘭（圖左）和丈夫密契·麥康諾（圖右）。（圖/中新社）

美媒質疑趙小蘭多次與父親共同登上專訪節目，有涉嫌挾公濟私的嫌疑；但對外界的質疑，趙小蘭也透過部內發言人澄清表示，「內閣成員與家人共同出席活動並無不妥，部長的本意僅僅是，想透過這段鼓舞人心的移民故事，激勵和鼓舞更多移民美國的少數族裔社區。」但即便出面澄清，美國媒體卻依然懷疑，與大陸有生意往來的趙小蘭一家，背後恐沒這麼單純。

(中時電子報)

文章來源：Chao’s appearances with father raise ethical concerns: report

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