補強空擊核力量 轟20將促陸戰略質變

2018年05月09日 15:44 中時電子報 楊幼蘭

中國航空工業集團8日在《大國起飛》宣傳片尾，預告了一款神祕軍機，而專家廣泛認為，那就是傳聞已久的轟20隱形戰略轟炸機。

中國大陸軍事專家9日說，轟20遲早都會出現，並將影響周邊局勢。由於軍方在戰機方面已擁有先進的殲20，在直升機方面也研製出直-20，而在運輸機方面也有了運20，因此大陸專家認為，戰略轟炸機的出現是遲早的事。

香港軍事專家、鳳凰衛視評論員宋忠平9日告訴中央社，昨天的宣傳片算是預告轟20的亮相。他指出，一旦轟20投入使用，將象徵中國大陸空軍的戰略產生突變，會由單純的國土防空轉向攻防兼備，並具備很強的戰略空軍和遠程打擊力。

轟-20的設計目標為「核常兼備」型轟炸機，也就是既能執行核打擊任務，也具備傳統武器的精確制導能力。

宋忠平說，當前中國大陸三位一體的戰略核力量中，以空擊核力量最弱，一旦有了轟20，就填補了這方面的不足，使解放的戰略核力量出現質變，由第一代轉向第二代。

至於轟20會對周邊情勢帶來那些影響，宋忠平說，首先它必然會改變美國在隱形轟炸機一家獨大的壟斷優勢。

此外，由於轟20具備傳統打擊能力，確實會對周邊地區帶來一定影響，包括有效遏制某些國家在主權和領土問題上對大陸的挑戰。

(中時電子報)