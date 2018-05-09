久病成良醫？調查：6成民眾會自行調整高血壓藥物

2018年05月09日 15:41 中時 倪浩倫

久病真能成良醫？一項最新調查發現，高達近6成的民眾，曾經自行增減、停用降血壓的藥物，令人擔憂。醫師提醒，高血壓藥物劑量雖是可以調整的，像是夏天、冬天的每日藥量會差到一顆，但前提必須是先跟醫師討論，更有人看到血壓剛好達標，就擅自決定停藥、減藥，反而讓血壓起伏太大，對身體健康更傷。

不少長期罹患高血壓的患者，會覺得自己經驗豐富，進而依據當天自身血壓值來調整藥物；上述該項於今年4月進行的調查，調查共820名民眾，結果顯示，有57.8％民眾曾「自行」增減或停用降血壓的藥物。

台灣高血壓學會理事長、台大醫院心臟內科主治醫師王宗道說，高血壓藥物劑量不是不能調，像是冬天和夏天時，每天的藥物劑量會差到一顆，但是調藥物的前提，是必須建立在已跟醫師討論的情況下。

現對於高血壓患者，或是曾經中風、有心血管病史、糖尿病、蛋白尿腎臟病等高危險族群，會要求他們將血壓控制在130／80毫米汞柱以下，然而，有些患者看到自己的血壓剛好達標，便會自行停藥或減藥；王宗道提醒，血壓若只是剛好達標，一旦停藥或減藥，血壓很容易就飆破上限值，身體健康也會隨著血壓波動太大而出問題。

王宗道表示，除非血壓真的降到110／70毫米汞柱，才有本錢去調藥，每次減藥頂多以半顆為限，且「減一次得觀察2~4周」，但他仍再次強調，減藥前，務必要先和醫師討論。

我國有超過460萬名成人罹患高血壓，台灣高血壓學會提醒，高血壓未積極控制，全身的器官都會受到傷害，民眾應維持「722」的量血壓原則：每周量7天，每天量2次，每次量2遍取平均值，但若2遍的數字差超過5，則應在休息1分鐘後再量第3次，並取最低的2次數值取平均；王宗道提醒，民眾應將每天數值詳細且誠實的記錄下來，回診時給醫師參考。

(中時 )