Hello Taxi無預警關門 司機被積欠百萬車資

2018年05月09日 15:49 中時 陳燕珩

本土新興叫車「helloTaxi 叫車通」，主打搭車配合行動支付可享優惠，吸引不少司機加入。不過議員張茂楠接獲投訴，自5月7日起公司大門就深鎖、電話不通，疑似倒閉，有司機被積欠8萬款項拿不回，受害者累積損失超過百萬，今有10多名司機在公司前抗議，要把工作的血汗錢討回來。

張茂楠指出，helloTaxi 叫車通是由互動網公司推出，由於主打行動支付，司機會定期到公司請款。不料，本周一發現公司無預警關門，卻沒把扣款車資轉給司機，積欠款項少則4000元、多則8萬多元，已有數十名受害司機求助無門，憤而組成自救會，盼能捍衛自己的權益。

他強調，除了被積欠車款，司機與亞太電信綁約叫車系統，每月要198元月租，現在公司疑似倒閉，電信業者卻說不能解約，讓司機成為無辜受害者，這些後續都要處理。他也呼籲民眾，別再透過該系統叫車，否則就算支付車款，司機也拿不到錢。

受害司機林先生不滿說，他加入叫車通2年，固定每月請款一次，怎料日前到公司卻發現門沒開，上班時間電話也不通，從3月26日至今，共被積欠8萬544元款項，這是辛苦賺來的血汗錢，希望公司把錢還來，若內部營運有問題請自行處理，不要把無辜司機拖下水。

北市公運處副處長尚錦堂說，市府接獲投訴後，已立刻函文互動網公司，要求11日前限時處理，若未出面處理，會依公路法處3到9萬元罰鍰，再不改善最嚴重可撤照。另外，市府會函文金管會，請他們聯繫行動支付銀行業者，看能否先凍結車款，不要支付給互動網公司。

至於積欠款項能否討回？北市主任消保官何修蘭說，行動支付被後有銀行及其他金流系統，要先確認車資是否還在系統中，若已到互動網手上，公司卻未把勞務所得給司機，將面臨刑事和民事責任，需請公運處把事證移送給檢調。

(中時 )