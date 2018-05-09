全國教師會看統測題目：計概考太多Office 國文科讓考生虐心

全國教師會解析今年四技二專統測考題，認為國文科題目很精彩，卻摧毀考生信心。（林志成攝）

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四技二專統測已結束，全國教師會解析各科考題發現，國文科題目相當精采，但對考生卻是相當「虐心」，信心被摧毀；英文科則是太簡單，約20％題目是國小程度就能作答；商管群計算機概論，考了太多Office軟體操作，違反自由軟體潮流。

四技二專統測5月5日、6日結束，全教會找了126位高職老師協助，對20群類總計43個考科進行試題檢視，並在今日發表評析。

全教會政策部主任張文昌說，今年四技二專統測的命題品質較往年略有提升，疑義試題比例降低。不過共同科目英文、數學及部分群類專業科目命題偏易，並多以記憶性、理解性題目為主，整合應用題型題目較少，程度好的考生不易取得優勢，鑑別度待提升。

張文昌表示，商管群計算機概論25題中，就有8題考微軟的Office軟體操作，與課綱中多處強調的「宜選用自由軟體或免費軟體」不符，可能造成老師在學校教學時依然採用須要花錢購買的Office軟體，這不是好事。

台北市大安高工國文老師林淑芬表示，今年國文科考了38題選擇題及要考生寫1篇作文，選擇題部分幾乎都是落落長的素養題，題目可說相當精采、有水準，但卻讓考生「虐心」，因為每題都要花時間思考才能作答，「我許多學生被摧毀自信」。

林淑芬指出，108課綱明年8月才開始實施，如果要考素養題，也是循序漸進，但今年四技二專統測國文科選擇題全部都是素養題，讓考生招架不住，實在太粗暴、太不嚴謹。

三重商工英文科老師陳涵瑋說，可能技職學生學英文普遍有挫折感，因此今年英文題目要給學生「無比信心」，就出得很簡單，不少題目國小程度就能作答，但根本沒有鑑別度。

技專校院入學測驗中心執行長林尚平回應，四技二專統測國文科題目的字數不是一下子就這麼多，過去就是逐年調整，不是因為108課綱；至於計算機概論考了太多Office操作，則是因為許多教科書內容都是以此軟體為主，他們將行文國家教育研究院在審定教科書時，引導書商寫一些自由軟體的應用。

(中時 )

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