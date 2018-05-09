貿易戰延燒 美WTO代表狠批中國活在夢中

2018年05月09日 15:49 中時電子報 蔡萱

日內瓦世界貿易組織。(圖/shutterstock)

中美貿易戰煙硝味越來越濃，隨著中國因美國政府對中國1300項商品課徵25%關稅而去申訴，兩國之間的貿易戰火也延燒到了世界貿易組織（WTO），對此美國駐世界貿易組織代表謝伊（Dennis Shea）在昨日更是狠批中國如今自稱是受害者根本是顛倒黑白，而且就像是活在夢中一般。

美國駐世界貿易組織代表謝伊8日在日內瓦的例行會議中，反駁中國常駐WTO代表張向晨的說法，表示不解為何中國以「受害者」自稱，還說「我們現在已經進入了愛麗絲夢遊仙境了，黑是白、上是下」，來批評中國就像是活在夢中，顛倒黑白。

謝伊也指責中國自己是全球保護主義最嚴重的國家，居然自稱是自由貿易或全球貿易體系的捍衛者，並抨擊中國對美國採取報復行動。他還說若是世界貿易組織要維持權威，就必須立即面對中國國家資本主義造成的破壞。

中國常駐WTO代表張向晨8日在會議上譴責美國綁架世界貿易組織上訴成員遴選程序，濫用世界貿易組織的決策機制。他表示，美國否決WTO訟裁機制的新人選任命，再加上早前實施鋼與鋁材進口關稅，並威脅向中國500億美元商品徵收關稅，這「三重打擊」都是在挑戰世貿的規則。

(中時電子報)