刑事局許瑞山包賭二審3年4個月 最高院發回重審

2018年05月09日 16:21 中時 林偉信

前刑事局主任祕書許瑞山等官警被控包庇賭場，一審將許等6名官警判決無罪，高院認為他們前往賭場參與賭博，讓賭場負責人不再忌憚警察前來查緝取締，各改判1年4月到3年4月不等刑期，最高法院認為原審未調查他們是否積極包庇賭博，撤銷原判決發回高院。

與許瑞山合作計畫在大陸開設醫院的廖榮洲，因未具合法醫師資格卻進行看診，遭高院判刑8月，他不服提上訴，但最高法院認為他確有將肛門鏡插入病患肛門內，違法從事醫療行為，駁回上訴、判刑8月定讞。

本案爆發震驚社會及警界，主要是被控包庇賭場的前刑事局主祕許瑞山，官拜3線2星，又是兩岸打擊犯罪的窗口，另刑事局多名官警涉足賭場，遭調職、記過，讓國內刑事龍頭陷入空前低潮風暴。

檢方指控，許瑞山等人明知徐明祥夫妻（賭博罪各刑5月、可易科罰金）共同開設賭場， 非但不依法通報或協助轄區警局取締，反而前往賭場參與賭博，讓員警不敢前來查緝，使徐明祥夫妻安心經營賭場、賭客放心在場繼續賭博，包庇圖利徐明祥夫妻。

新北地院審理後，採信許瑞山等官警的「查緝賭場非主管事務」、「賭場破舊並非職業或大型賭場擺設」等說詞，認定他們單純去賭場打麻將，行為不當但無包庇 ，將許瑞山等6官警全部判處無罪，檢不服提上訴。

高院認定許瑞山等刑事局高階警官未為基層員警表率，反而前往賭場賭博讓徐明祥夫妻免於被警查緝，構成公務員包庇圖利聚眾賭博罪，考量他們犯後沒有悔意、不知悔改，各判處1年4月到3年4月有期徒刑，許瑞山另有財產來源不明罪判刑最重，案經上訴，最高法院撤銷發回。

(中時 )