海大辦街拍競技 用鏡頭捕捉八斗子之美

海大舉辦街拍活動，拍攝的福清宮初建於西元1622年，是八斗子地區的信仰中心，由大清皇帝時賜名福清宮，並頒發聖旨敕封主神福德正神，是頭戴宰相官帽的土地公。（海大提供）

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海大舉辦街拍活動，拍攝的「八斗公萬善祠」是七斗仔和八斗仔聚落主要的分界。（海大提供）
海大舉辦街拍活動，拍攝的八斗子漁港，是一座多功能的漁港，也是台灣北部最大的漁港。（海大提供）
海大在八斗子地區舉辦街拍活動，八斗子至今仍留有許多由咕咾石搭建的古宅。（海大提供）

國立台灣海洋大學舉辦的「八斗子『美好，這一天』Photo Walk街拍競技」今（9）日下午在八斗子漁村登場，共有12組攝影好手參與競賽，用相機紀錄八斗子的人、事、地、景、物，透過影像說故事，希望大家可以藉由這項活動，欣賞漁村的美麗與哀愁外，也了解到振興漁村文化的重要性。

海大表示，面對全球氣候變遷與污染所造成的海洋和漁業議題，海大於去年提出「三漁興旺－國際藍色經濟示範區」大學社會實踐計畫，積極整合地方資源、振興漁村文化，並鼓勵學生走進社區，向土地及生活智慧學習。

海大共同教育中心教師周維萱說，八斗子漁村面臨青年人口外流、漁村文化凋零，希望能結合海洋大學師生一起來復振漁村文化，讓年輕人投入社區文化的延續與創新，能為地方注入新的活力。

本次街拍競技活動主要以八斗子及七斗子聚落為場域，結合漁村居民陪伴走讀與攝影競賽，有趣活潑的形式，吸引了來自各地大學生、外籍人士及自學團體等組隊報名參加。

海大指出，透過居民與攝影者間的故事交換，記錄漁村的時間、空間，凝結在地的光線、氣味、聲音、故事與人情味，從認識社區環境和人文歷史開始，再由參賽團隊自由創作，並以照片說故事的形式發表，分享他們眼中獨特的漁村人文風景，最後由專業評審及社區居民共同選出優勝的作品。

為了舉辦八斗子「美好，這一天」活動，海大邀集在地居民及八斗國小、八斗高中、信仰中心八斗宮、度天宮與在地社團共襄盛舉，一同來欣賞不一樣的八斗子漁村。

(中時 )

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