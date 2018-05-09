影》俄二戰勝利日大閱兵登場 亮點在這裡

俄羅斯今日在紅場舉行勝利日大閱兵。（圖/俄羅斯政府官網）

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中時電子報

俄羅斯為了慶祝戰爭勝利73周年紀念日，今天舉行盛大閱兵，共有超過1.3萬人共襄盛舉。在這次紅場閱兵中，將展示159件武器與軍事技術裝備，還有75架軍機。

俄羅斯女兵列隊昂首走過紅場。（圖/路透社）
俄國國防部長紹伊古檢閱官兵。（圖/美聯社）

首先是機械化縱隊開始接受檢閱，象徵勝利的T-34坦克在攜有衛國戰爭10大方面軍旗幟全地形車的伴隨下向前行進。接著俄羅斯新一代裝甲車輛隊伍在紅場通過，其中包括T-14「阿爾馬特」坦克、T-72B3型主戰坦克，以及「終結者」坦克支持車。

勝利日閱兵登場的最新型Su-57戰機原型機。（圖/閱兵直播）
俄羅斯空軍圖95轟炸機。（圖/新華社直播截圖）
俄羅斯空軍麾下Su-30與Su-35戰機飛越紅場上空。（圖/新華社直播）

而在空中，俄羅斯空天武裝戰機在莫斯科上空飛行，飛行高度為300-500米，飛行時速為500公里。其中有圖-160「海盜旗」戰略轟炸機，以及4架圖-22MZ遠程超音速轟炸機組成的飛行編隊接受檢閱。

飛越紅場上空的米格29與蘇愷30戰機。（圖/路透社）
打扮成二戰時期小小士兵的俄羅斯男孩。（圖/路透社）
剛剛新「上任」的俄羅斯總統普丁（圖左），帶著來訪的以色列總理內坦雅胡（圖右）出席勝利日閱兵典禮。（圖/路透社）

圖-160轟炸機暱稱「白天鵝」（Beliy Lebed，White Swan），在1981年首飛。但直到2015年，它才在敘利亞空射巡弋飛彈，首度執行戰鬥任務。

俄羅斯官兵排列接受檢閱。（圖/路透社）

據稱圖-160M2採用了新式NK-32 02系列，也就是NK-32 Tier 2發動機。但原本的低旁通比NK-32發動機就已經夠有力了，後燃器最高推力可達5.5萬磅（約2.5萬公斤）。相對的，美國空軍B-1轟炸機上的奇異（General Electric）F101發動機，後燃器最高推力還不到3.1萬磅（1.4萬公斤）。

隨後出現的是多功能蘇-57隱形5代殲擊機，它具備先進的發動機與氣動布局，能進行超音速巡航。縱使在不開啟後燃器的情況下，也能以超音速飛行。蘇-57有高載油量，超音速航程可達1,500公里，是蘇-27的兩倍。

而首度亮相的，就是兩架裝備最新「匕首」（Kinzhal）超音速飛彈的米格-31K「獵狐犬」升級版戰機。據稱在俄羅斯眼裡，最大的亮點是蘇-57，在美國最關切的則是米格-31K截擊機上的「匕首」。

據俄羅斯公布的「匕首」超音速飛彈訊息顯示，它長約7米、最大飛行速度可達10馬赫，可視為俄羅斯新一代航母殺手，除了能打擊海上目標，更能打擊地面目標。

(中時電子報)

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