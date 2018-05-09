回應橙絲帶抗議　文大：少數教職員個人行為 不代表校方

2018年05月09日 16:03 旺報 李侑珊

針對近日部分媒體報導「文大至今仍沒校長，教職員綁橙絲帶抗議」，中國文化大學今(9)日發表聲明，強調「文化大學教職員『THE BETTER US』臉書社團」發起的「繫上橙絲帶」活動，純屬文大推廣部少數教職員個人行為，完全無法代表文大校方或全體教職員，遑論2萬6千名師生。

中國文化大學嚴正聲明與澄清如下：

文大董事會紛爭及遴選校長等爭議，目前或已進入司法程序，或經董事會陸續開會解決中，二月一日教務長王淑音已依法代理校長並獲董事會通過，因此無論是校本部或推廣部內部運作，乃至對外發文等校務一切正常；日前在王淑音代理校長帶領下，首創全國舉辦的文大跨院系「畢業成果博覽會」順利圓滿結束，即足以說明文大絕非處於無校長狀態。

必須澄清，日前於文大推廣部大夏館校門口前所謂「文化大學教職員『THE BETTER US』臉書社團」發起的「繫上橙絲帶」活動，純屬文大推廣部少數教職員個人行為，完全無法代表文大校方或全體教職員，遑論2萬6千名師生。企盼媒體鑒察，勿再對類似活動冠以「文大教職員」之類易讓外界誤解為代表學校或多數教職員的字眼。

文大校方絕對尊重全體教職員的言論自由，但言論自由不能無限上綱，更不能逾越行政中立的紅線。例如推廣部少數教職員舉辦的相關活動，並未循正常行政作業程序申請核可，甚且以黑白布遮住校區字樣等作為損傷校譽，文大對此深表遺憾，並請相關主管向所屬申明謹守行政中立的重要。

(旺報 )