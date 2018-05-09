被霸凌後反成霸凌者 收容人有樣學樣持筷戳舍友

2018年05月09日 16:15 中時 張穎齊

最壞示範！基隆看守所1名洪姓收容人，因為經常遭受到陳姓舍友欺侮、言語霸凌，令同房的其他3名舍友看不下去，3人於是為洪出氣，痛毆陳男，其中何姓舍友還持原子筆將陳男頭部戳出9個洞，事後5人均被隔開。怎料洪男到了新環境後，竟有樣學樣，用塑膠筷戳傷周姓舍友頭部，洪也被檢方依傷害罪聲請簡易判決處刑。

據悉，洪男和何姓、華姓、陳姓與另1名洪姓男子共5人被分配到同一間舍房，但其中陳男卻「耍老大」，時常對舍友發號施令，因為看洪男比較好欺負，便不時用言語羞辱他，但此舉卻讓其他3名舍友看不下去，4人因此和陳男動不動就有口角，雙方產生嫌隙。

檢警調查，今年1月底，何男趁下午5時許點名結束後空檔，夥同華男與另1名洪男等3人，在眾人面前，一起圍毆陳男，何男還拿出隨身攜帶的原子筆朝陳男頭部連續猛戳，陳的頭皮因此被戳出了9個洞，雙手也有擦傷，經送醫後頭皮被縫了16針。

事後，陳男對何男等3人提告，3人被依傷害罪起訴，房舍的5人也被所方隔離，重新分配房間。怎料洪男被分配到新的房間後，卻與周姓舍友相處不融洽，2人經常為了一些細故發生口角爭執。

今年3月初，2人在睡前熄燈時，又因為雙方的睡眠習慣不同，開始吵架，洪男竟「效法」當初舍友的行為，拿出塑膠筷子連續攻擊周男頭部，造成周男左臉頰、後腦、頸部受傷，管理員聞後趕緊前往隔離2人，周男也氣得控告洪男，洪日前被檢方依傷害罪聲請簡易判決處刑。

所方表示，案發後已要求所內的導師，針對洪男加強輔導教誨，此外也對周男進行心理諮商，此案也已報告給矯正署。

(中時 )