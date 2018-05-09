最潮聯名 Off White 又來了！CONVERSE x VIRGIL ABLOH CHUCK 70 發售

Converse x Virgil Abloh Chuck 70 系列將正式問世。（品牌提供）

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Virgil Abloh 將 Chuck 70 鞋款融入Off-White 品牌特色，進行了個性化設計。（品牌提供）

去年11月，經 Off-White 創辦人兼設計師 Virgil Abloh 重新詮釋「The Ten」系列發佈，其中，備受矚目的 Converse Chuck 70 鞋款，並未在當時正式釋出。而現在Converse x Virgil Abloh Chuck 70 系列將正式問世，再度為球鞋界注入新鮮力量。

Nike和 Off-White 的聯名系列，包含了10款 Nike、Jordan 和 Converse 的經典鞋款，其中9款於去年11月發佈並獲得熱烈迴響，但是Converse Chuck 70 鞋款並未發售。Virgil Abloh 將他的「GHOSTING(重影)」概念融入到 Chuck 70 的設計中，採用半透明的鞋身來重新詮釋這個1970年代的經典鞋款。

Converse 在2013年重新設計 Chuck 70 後，迅速受到眾多設計師的青睞，包含Virgil Abloh ，他所創辦的 Off-White 備受年輕人喜愛。因此Virgil Abloh 將 Chuck 70 鞋款融入Off-White 品牌特色，進行了個性化設計。該限量鞋面由半透明材質拼接而成，內側飾有Off-White 品牌標誌，半透明的側邊條上，印有「VULCANIZED」字樣，無處不展現 Off-White 品牌特色。

Converse x Virgil Abloh Chuck 70 將於5月12日在INVINCIBLE；5月13日在JUICE-TAIPEI開始販售，售價4880元。

(中時 )

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