倫敦時尚學院來台交流 弘光科大學生開眼界

2018年05月09日 16:15 中時 王文吉

倫敦時尚學院師生為模特兒設計電影《星際大戰》的角色造型，讓弘光學生大開眼界。（王文吉攝）

倫敦時尚學院師生設計電影《星際大戰》的納美人（左）及樹枝人（右）造型。（王文吉攝）

英國倫敦時尚學院師生（前排）設計完成作品後，與弘光科大學生合影。（王文吉攝）

享有國際盛譽的英國倫敦時尚學院，受邀來台進行3天的學術交流活動，師生一行前往弘光科技大學示範電影特效造型技術與教學方法，弘光學生看到世界頂尖的髮妝、服裝與造型的作品，紛紛驚呼「大開眼界！」搶著拍照記錄過程，預定10日下午舉辦成果展。

英國倫敦時尚學院主任Karl J Rouse、彩妝老師Cecilia Pritchard及3位學生來台進行3天的學術交流。Cecilia示範星際大戰的樹枝人、納美人角色，特別介紹電影特效用的造型品、特殊材質的光頭套等，令弘光學生大開眼界。

妝品系一年級吳婉儀說，看過示範再親手操作，更清楚實際操作感，Cecilia師生會從旁指導，有問題隨時發問，及時得到答覆，效率倍增；美髮系大三許文韓提到，上課過程中學到更多的整體造型設計方法與材質，創造出的效果超酷，啟發自己想法與創意。

弘光妝品系系主任周怡真指出，倫敦時尚學院在世界時尚教育位居領先地位，是英國唯一提供全方位的時尚專業、風格及美容的學院。這次到校交流，主要以電影特效妝、髮為主，並介紹最新的特效產品，讓學生能與指標名校交流，9月將薦送16位學生及2位老師回訪。

妝品系助理教授劉美鈴指出，學校也有開設電影的特殊化妝課程，但很少像英國課程一樣，連頭套等配備都有，這對學生來說比較特別。學生接觸不同國家的文化教學與技術，再加上妝品、美髮兩系學生腦力激盪，未來在專題製作過程中，更能迸出創意火花。

(中時 )