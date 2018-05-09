林佳龍視察東興國小跑道 允諾補助經費修繕

台中市長林佳龍今天視察東興國小跑道，允諾將補助經費予以修繕！（陳世宗攝）

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台中市南屯區東興國小跑道和遊戲器材區的地坪及安全地墊毀損，使得學童活動受限，亦潛藏隱匿危機亟待改善。市長林佳龍9日前往學校視察，允諾補助學校修繕經費350萬元，協助更新相關老舊設施，提供學生安全優質的學習環境，讓孩子在優質環境下成長。

林佳龍9日在教育局長彭富源、南屯區長程泰源、東興國小校長蕭俊勇等人陪同下，勘查東興國小跑道及遊戲器材區地板受損情形，包括市議員張耀中、何文海等人也到場關心。

林佳龍表示，東興國小跑道和遊戲器材區的地墊有老舊損毀情形，市府將協助更新整建。市府一直很關心各學校操場、遊樂設施的安全狀況，因此推動三年1億5,000萬元的操場整建計畫，也積極改善汰換塑膠遊具，要讓孩子安心快樂的運動。

教育局指出，東興國小創校於民國79年8月1日，現有普通班51班，學生人數1,277名。由於建校歷史攸久，學生人數眾多，現有跑道及遊戲器材使用頻率高，近年加上開放校園政策施行，社區居民使用率漸增，使得地坪及安全地墊毀損。為提供學生安全運動空間，市府將補助學校350萬元修繕經費，讓孩子在優質環境下成長。

教育局長彭富源強調，市府積極進行台中學校跑道及遊戲器材的整建，自107至109年共將編列6,000萬元改善校園遊戲器材；106至108年編列1億5,000萬元改善校園跑道。期盼透過環境改善，提升教師教學品質，也保障學生受教權益。

(中時 )

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