驚！紅火蟻入侵動物園？原來是像「枸杞」的牠來搗蛋

2018年05月09日 16:30 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

立夏來了！怪異昆蟲出沒動物園？台北市立動物園最近常接到遊園民眾熱心通報：有紅火蟻入侵動物園！經過專業同仁查探，原來是有群聚習性、對動物和人都無害的紅姬緣椿象季節性大發生，請遊園民眾不必驚慌。

「紅姬緣椿象」蛻皮後留下的黑色外殻。（台北市立動物園提供）

最近在動物園內，很容易發現一團一團、鮮豔紅色、體型大大小小不一，好像會走路「枸杞」般的生物，專業同仁特別說明，這是最近大發生的紅姬緣椿象，牠們主要的食物是台灣欒樹的汁液。由於數量很多，甚至還常被觀察到牠們群聚在路邊同伴的屍體上吸食體液，由於紅色的若蟲相當醒目，許多民眾會誤以為是紅火蟻入侵動物園。

「紅姬緣椿象」孵化後的若蟲呈鮮紅色，每蛻一次皮翅芽就再長長一些。（台北市立動物園提供）

紅姬緣椿象是不完全變態的昆蟲，發育過程不需要經過蛹期，成蟲會將卵產在欒樹樹皮或成熟蒴果中，孵化後的若蟲呈鮮紅色，每蛻一次皮翅芽就再長長一些，剛蛻皮時整隻都是紅色，慢慢地翅芽轉為黑色，孵化後的幼蟲及成蟲會以刺吸式口器吸食欒樹和種子的汁液，但並不會危及樹木的生長，對其他動物更不會造成危害。

在動物園裡每年春季和秋季欒樹果實成熟時，會有2次大發生，這期間很容易觀察到有群聚性的紅姬緣椿象，有些椿象遇到騷擾時會分泌具有揮發性的液體，這個氣味對天敵有忌避的效果。紅姬緣椿象卻採用不同策略，牠們身體鮮紅正是種警戒色，又會大量群聚在一起，因此即便在缺乏植被保護的馬路邊，也很少看到鳥類或蜥蜴等動物，前來飽餐一頓。

「紅姬緣椿象」剛蛻皮時整隻都是紅色，慢慢地翅芽轉為黑色。（台北市立動物園提供）

下次看到這群身上有美麗紅色，又不會分泌奇特味道液體的紅姬緣椿象，不妨靠近一點仔細觀察，因為紅姬緣椿象生命周期僅約3週，大量聚集現象很快就會結束。

(中時電子報)