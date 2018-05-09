行銷農村觀光智慧旅遊打造個人行程

推動農村深度旅遊，農委會水保局結合智慧科技，推出「中苗i慢遊」平台，只要點選想去的景點，電腦即可規劃出適合的行程。（林欣儀攝）

友善列印
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農委會水保局台中分局長簡俊發示範用網路規畫旅遊行程。（林欣儀攝）

推動農村發展觀光產業，並將最新人工智慧科技應用在旅遊，農委會水保局打造「中苗i平台」設施，只要上網點選想旅遊的縣市、景點，即可了解吃喝玩樂相關資訊，還能製作個人專屬旅遊書；而配合花博將登場，水保局也推出外埔旅遊國際路線，盼招攬國外客。

站在電腦前，藉由滑鼠點選想要遊玩的縣市並選定喜愛景點，接著勾選想取得的吃、住或玩樂等資訊項目，系統就會規畫出建議路線及旅遊交通方案等行程內容，進一步更能列印出來、製作成專屬旅遊書，適合喜愛自由行的民眾。

水保局台中分局長簡俊發指出，深度旅遊近幾年越來越興盛，為滿足不同旅客需求，除推出10條農村旅遊路線供民眾選擇，也也「自由配」行程，只要花費3分鐘即可藉由「慢遊i平台」尋找景點，並依個人喜好選擇深度旅遊、雙人浪漫遊等「自由配」方案。

而在旅程中，簡俊發說，旅人只要花費短短5分鐘時間，即可透過「農村好讚APP」聽取中英文導覽或接收農村訊息，相當便利，同時解決農村社區導覽人力不足的問題。

而配合2018世界花博將在台中舉辦，水保局也推出「外埔旅遊國際路線」，藉由導覽讓民眾了解何謂葡萄樹下的饗宴、公婆樹等。

(中時 )

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