中部萬安演習6月7日登場 豐原分局開協調會備戰

2018年05月09日 16:59 中時 王文吉

萬安演習影響層面廣泛，與會機關團體代表事先溝通協調。（警方提供）

中部地區萬安41號演習將於6月7日下午舉行，台中市警察局豐原分局今日舉辦協調會，邀請豐原區、潭子區、大雅區、神岡區公所、尊龍大廈管委會、鐵公路等機關團體代表一同與會。分局長林宏儒表示，屆時將實施30分鐘之防情傳遞、警報發放、人車疏散、交通管制、戰災救護及應變指揮中心轉移驗證等實作演練，民眾須配合實施30分鐘防空疏散演練。

中部地區防空警報將於7日下午1時30分發布，範圍包括苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣，首度增加「空中威脅告警系統」測試，模擬飛彈來襲的避難措施，當民眾從手機得知飛彈來襲警報時，應處方式與防空警報類似，就近在住家附近場所避難，並聽從人員引導。

演練期間，在不影響民眾上班上學與主要作息狀況下，演習地區內各公、民營工廠、公司照常營運作業，惟須關閉門窗及實施人員管制。警報發放後，人、車一律按規定接受警察及民防人員引導，進行防空疏散避難，居家者應緊閉門窗及實施燈火管制。

臺鐵各班次列車正常行駛，下車旅客及接送親友應立即依憲、警、民防人員引導，實施疏散避難。演習地區內高速公路依「准下不准上」原則，於各交流道實施管制；行駛於高速公路車輛不予管制，下交流道車輛，立即引導疏散及避難。

為提醒民眾配合演習管制作為及相關事項，演習當日下午1時30分，將利用與國家災害防救科技中心「災害訊息廣播平臺」介接系統，發送簡訊至演習區域內所有行動電話，使民眾及時接收演習通知，並於下午2時發送演習結束之訊息。

(中時 )