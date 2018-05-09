WHO明確告知 沒有大陸同意無法發邀請函

2018年05月09日 17:00 中時 陳建瑜

世界衛生大會（WHA）即將在5月21日揭幕，我國至今尚未收到邀請函。知情人士表示，友邦駐日內瓦代表團在4月底聯合進洽世衛（WHO）幹事長譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus）時，被明確告知「沒有中國同意，無法發邀請函」。

知情人士指出，譚德賽並援引依據「一中原則」、《聯合國2758號決議》及WHA通過《25.1決議案》等理由，回覆無法以觀察員身份邀請台灣。我方也強調希望維持去年「二對二」辯論方式，能夠在總務委員會及大會中進行。

外交部部長吳釗燮昨向媒體表示，理念相近國家這次支持台灣參加WHA的力道加大。知情人士說，美國等7國近期將為台灣進行第三次的聯合進洽，並主導草擬聯名信給譚德賽，希望譚德賽邀請我國參加，若無法參加WHA，也應該給予我國代表團適當安排。

知情人士說，目前友邦扣除教廷，已有16國為我國個別向大會提案，其餘國家也會用不同方式具體支持台灣參與WHA。

知情人士強調，WHO態度非常不友善，中國立場也很僵硬，但理念相近國家進洽力道也非常強勁，很多國家願意也以不同方式幫助我國，WHO也坦言感受到很大的壓力。

知情人士指出，我國將在日內瓦將會舉辦外交酒會，美國等理念相近國家重要代表也都會派相當層級官員出席，是很大的鼓舞。

知情人士透露，美國衛生部長阿查爾（Alex Azar）將與我國衛福部長陳時中舉行正式的雙邊會談，也會在大會五分鐘部長發言當中，明確提及「台灣」，並且美國也鼓勵各國參加酒會及相關場外與我座談會。

知情人士還說，陳時中已經致函給譚德賽，正本是透過我駐日內瓦辦事處親自派專人送去WHO秘書處，並且由秘書處人員簽收，內容說明希望WHO邀請台灣以觀察員身分參與WHA；陳時中在大會期間也將向WHO遞交抗議函。

衛福部國合組技監許明暉受訪時說，作為衛生部門代表，件中國外交部與國台辦說法，他直言「病毒跟細菌無法辨識是否接受『九二共識』或聯合國2758號決議文，用非健康因素干擾健康因素，對全球人類都不利」。

(中時 )