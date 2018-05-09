絕美！涼亭吟詩當文青！桐花雪降五月天

2018年05月09日 16:40 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

文青照過來！盛夏賞花消暑添浪漫！在古色古香的涼亭裡拍照打卡、吟詩趣！賞絕美「五月雪」！春天賞完櫻花、迎接夏季之際，雪白的油桐花就會盛開妝點在翠綠的台灣山巒間，且油桐花有著在花朵正盛開時便會落花的特性，往往會在道路上舖滿如薄冰一樣的浪漫白色地毯，也因桐花花期約在每年4月底至5月，因此有著「五月雪」的美名。

桐花盛開景。（新北市景觀處提供）

新北市境內著名的賞桐花景點如土城區桐花公園及南天母路一帶、新店區二叭子植物園、三芝區三生步道、深坑區萬福生態公園、石碇格頭里北47-1線9K處、瑞芳四腳亭登山步道口至砲臺遺址與樹林區客家藝文館等等。

油桐原產地在亞洲，它也有著許多的俗名，如油桐樹、桐子樹、木油樹等等，過去油桐在傳統上可以生產用來塗抹保護木器、製造油布油紙及軍用品防水材料的珍貴桐油，因此日據時代時便在台灣山林種植並作為重要的經濟作物，現今則因為它的生命力強盛，而時常能在山中欣賞到它的蹤跡。

所有新北市的花況與賞花活動資訊請密切關注臉書粉絲團「賞花快報」，五月雪降臨的季節亦是各區舉辦桐花季的時刻，於本週六、日，分別於土城、三芝、深坑、鶯歌及樹林區皆有賞桐花相關的主題活動，有興趣的民眾可參考各區公所網站最新資訊。

同時呼籲各位前往賞花的民眾務必愛惜周遭環境，不要隨意丟棄垃圾以保護植物的生長環境，讓這份美麗的感動能年年帶給新來的朋友呦！

(中時電子報)